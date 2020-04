Esta carta la escribo como homenaje a mi gran familia: El día 22 cumplí los años y a pesar del confinamiento al que estamos sometidos, fue un día de mucha alegría, ya que acompañado de mi esposa, recibimos con alegría un video muy emotivo, donde pudimos estar juntos, tanto mis hijos y nietas como mis hermanos y sobrinos/as, se encargaron de felicitarme. Todo ello me hizo recordar que hace dos años, estuvieron presente físicamente y me hicieron un gran regalos confeccionando un libro con todas las cartas editadas con un prólogo que me emociono tanto el pensar en la gran familia y amigos que tengo, ya que pienso en la gran suerte , por el calor que me transmite para seguir viviendo, a pesar de la distancia.

Al mismo tiempo quiero dar las gracias a el Levante porque me están haciendo que la vida sea más agradable editándose las cartas en su diario, ya que me dan la oportunidad de escribir las cosas que tengo en la cabeza en cada momento buenas o malas, ya que expresándolas le doy espacio a mi mente, ya que la vida esta compuesta de vivencias de todo tipo. Un ejemplo de ello es el momento actual, el cual estamos pasándolo muy mal con la separación familiar y de amigos al que nos tienen sometido este gobierno, pues por mucho que se diga las imposiciones se llevan muy mal, ya que como dice el dicho " La mente mueve el corazón", por lo que no dejo de pensar en esas personas que se han ido de este mundo sin poder despedirse de los suyos.