Siempre hemos oído que para triunfar hay que estudiar duro, ser el que mejor notas tiene o el más inteligente, pero, ¿Esto es realmente así? Ser inteligente no se puede confundir con ser listo. Una persona inteligente puede tener muchos conocimientos, puede sacar sobresalientes y matrículas de honor, pero nadie nos enseña a ser listos. La astucia, la capacidad para hacerte un hueco en la sociedad a través de tus instintos para saber qué hacer en cualquier situación de la vida real. Estas personas no triunfan normalmente y su manera de pensar no sirve para que nuestros padres esten 'orgullosos'.