Nadie se niega a asistir a un detenido

He leido este artículo en vuestra web:

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/04/23/abogados-valencianos-rechazan-comisarias-atender/2004173.html?fbclid=IwAR3oX4o3OUkv3Vnxr8s111n8vi7rzDcqKpVrbTaIn-fMrvXL6OS10sTaOpk

Y no puedo estar más en desacuerdo con la afirmación del titular.

Desde el estado de alarma, he realizado ya dos guardias, una en comisaría y otra en Juzgado, con epis propios. Ambas en sustitución de compañeros que por ser personas de riesgo no podían cubrirlas.

No me consta que ningún compañero se haya negado a asistir al detenido en el actual estado de alarma, y me parece imposible que se lean los derechos al detenido sin asistencia letrada entre otros motivos porque ello es ilegal e inconstitucional.

Lo que sí que se ha reclamado por muchos compañeros, entre los que me incluyo, es que se dote de epis adecuados a los letrados y a los demás intervinientes públicos (funcionarios, policías, jueces, fiscales, etc) además de las medidas de seguridad necesarias (distancia, limpieza de instalaciones, etc). Y que, en los casos en que sea posible habilitarlo, se nos permita realizar la asistencia de forma telemática, al igual que lo están realizando los fiscales.

La justicia dispone de medios para la toma de declaración por videoconferencia, por lo que no pedimos un imposible.

Únicamente solicitamos que, como actividad esencial que somos, se nos dote de los medios y facilidades necesarios para protegernos nosotros y proteger a los demás en estas difíciles circunstancias.

Espero que recaben la información necesaria para comprobar que su artículo contiene información incorrecta, y rectifiquen la misma.