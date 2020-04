Vecinos hipócritas

En estos tiempos que están corriendo estamos viendo como muchas personas por trabajar son dejados de lado por parte de sus vecinos.

No puedo entender, ni aceptar, que haya gente capaz de llamar "rata contagiosa" y similares, además por si no fuera poco llegar a invitarles a abandonar el edificio a estas personas, que lo único que hacen es su trabajo. Lo que deberían hacer es agradecerles lo que están haciendo por nosotros, ofreciendo sus servicios sin descanso para intentar mejorar la situación.

El motivo de estos actos es el miedo y la poca empatía que existe, cosa no justificable. En definitiva, mucho salir a dar aplausos a las 20:00 horas, pero luego a la hora de la verdad no dan el apoyo necesario.