Adiós a Enrique Mújica

Hace unos días ha fallecido don Enrique Mújica, ex militante del partido comunista, pasando posteriormente al PSOE, donde ejerció de ministro de Justicia y una vez finalizado el mandato ejerció como Defensor del Pueblo, haciendo una labor encomiable.

Procuro no hablar nunca de la gente que nos ha dejado, y desde luego, como es en mi caso que las ideas políticas chocan por todos los lados con las de D. Enrique, pero es de justicia sean sus ideas totalmente opuestas a las mías, reconocer que ha sido una gran y buena persona, dejando los tintes políticos apartados. Pienso que es una persona que se merece el máximo reconocimiento y respeto por parte de todos los españoles por su trayectoria personal y humana.

Dicho esto, me viene a la memoria a su hermano Fernando, también una gran y buena persona como Enrique, con el que tampoco me cuadraban mis ideas con las suyas, pero ante todo pienso que hay que anteponer la cordura a las ideas del color que sean. Cuando la persona es honrada y decente hay que reconocerlo y ya está.

Fernando fue vilmente asesinado y a traición por la banda criminal y terrorista de ETA. Desde siempre fue un fiel militante convencido y enamorado de su partido Socialista, pero al igual que él, hubo otros muchos militantes destacados del PSOE que fueron también asesinados. No importa el número, pues tan solo con uno debería bastar al actual presidente del gobierno de España Pedro Sánchez y secretario general del partido socialista, para repudiar por vida al grupo terrorista, en lugar de reírles las gracias y bailarles las aguas como están haciendo con tal de conservar el sillón de la presidencia.

Yo personalmente a este individuo no lo soporto, y ni tan siquiera lo considero presidente y por supuesto a mí no me representa en nada absolutamente. Si encima hubiera sido militante con carnet del partido socialista lo maldeciría hasta los últimos días de mi vida, por traidor y cobarde a su partido.

Espero que los socialistas de corazón, que los hay y muchos, digan ya la famosa frase de basta ya, y que elijan a una persona digna que como tal los represente, pues el PSOE es una fuerza política que hace mucha falta en España. Pero no el PSOE de Pedro Sánchez que ese no sirve absolutamente para nada bueno, solo para hacer el mal..