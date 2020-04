No solo los autónomos

La llegada del coronavirus y su consecuente estado de alarma, ha traído una serie de consecuencias económicas a las que ha tenido que hacer frente el gobierno decretando medidas de ayuda a los distintos sectores afectados.

Uno de estos sectores afectados es, sin duda, el de los trabajadores autónomos, aunque no el único. Para estos se ha aprobado una paga del 70% de la base reguladora a la que se haya acogido, aparte de otras medidas como la de una moratoria en las cuotas o como la de poder pedir un crédito avalado por el Estado para reconstruir su negocio en caso de que esta crisis provoque su cierre.

Entiendo la necesidad de llevar adelante estas medidas, pero me llama la atención cómo los grupos de autónomos las exigen y cómo siempre consideran que son cortas para satisfacer sus necesidades. Parece como que son el único grupo de profesionales que están maltratados por una administración que, por otra parte, cuenta con los medios económicos que cuenta. Habría que añadir los trabajadores por cuenta ajena, los empresarios que dan trabajo a estos trabajadores, los parados y, por supuesto, las personas sin recursos de ninguna clase.

También pediría a ciertos autónomos -no todos, por supuesto- que, una vez de haber hecho uso de las ayudas -que yo no discuto- y de haber pasado la crisis declaren sus ingresos de la manera más exacta posible y no nos encontremos nunca con autónomos que den opción a factura o no. La factura siempre hay que hacerla.