Residencias y precariedad

Lamentable, sí, pero una realidad y certeza es la situación en la que viven, en muchas residencias, los mayores que a su cuidado se les confía.

Cuando pase este periodo, quedará al descubierto la precariedad existente en una gran mayoría de las residencias de mayores donde, contrariamente a lo que debe ser, la cuenta de resultados, como negocio, prima sobre el bienestar de las personas. Duro, pero cierto. Que lo ocurrido en estos tiempos del Covid-19, en que las residencias de mayores han sufrido el mayor porcentaje de fallecimientos por tal pandemia, sea causa y motivo de revisión y control continuo en dichos establecimientos en el futuro por parte de las instituciones públicas que deben velar por el bienestar de nuestros mayores.

Si bien también, por parte de la sociedad, se debería entender que lo último a llevar a cabo, salvo en situaciones de no poder ser atendidos en el domicilio familiar por su situación física o mental, es desprenderse de los mayores que tanto han aportado a la sociedad en general y a la familiar en particular.

¡Hagámonos más humanos! ¡Que los mayores que con tanto amor nos trataron no se conviertan en un estorbo, en un inconveniente para llevar a cabo nuestros "deseos de vivir" sin tener en cuenta que el amor es más, mucho más, gratificante que, por poner un par de ejemplos sin más, viajar o salir de juerga para nuestras energías derrochar en tanto a nuestros mayores descuidar y en manos ajenas dejar!