El futuro después del covid-19

¿Qué habrá después del covid-19? ¿Cómo será nuestro verano? Cuando empezó el año, ninguno habríamos imaginado que estaríamos confinados en casa más de un mes. No teníamos ni idea de lo que se nos venía encima, así que lo único en los que podíamos pensar era un futuro parecido a años anteriores. Irse de vacaciones, pasar tiempo con tu familia y amigos, ir a festivales, un día en la playa tomando el sol€ Todo ha cambiado totalmente, ya no sabemos si vamos a poder hacerlo. Pero esta situación también nos ha enseñado a valorar los momentos y las experiencias, porque puede que en un segundo todo cambie. Es momento para disfrutar con tu familia y hacer todo aquello que antes decías que no podías hacer por falta de tiempo, y el futuro ya vendrá.