Peligro en el turno de oficio

Es tiempo de asumir responsabilidades que superan las expectativas y la capacidad de cualquiera que hoy tiene algún tipo de representación sobre algún colectivo, ciudadano o profesional. Cuestiones a resolver que nadie podría prever hace unos meses y por las que, a veces, hay quien lanza fuerte un bumerán pensando que no va a volver. Hay que aceptar dichas funciones con firmeza pero, también, con la mayor humildad posible, pues conocer los límites de cualquiera puede ayudar a ejercer las labores encomendadas.

Por ese motivo, hace apenas unos días el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados solicitaba la dimisión de la Delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien, al no escuchar al resto de interlocutores, pone en riesgo la salud de quienes ejercemos el turno de oficio y asistimos a detenidos o a víctimas de violencia de género así como de nuestras personas allegadas y de quienes se encuentran privados de libertad o que han sufrido un maltrato. No debemos olvidar que nosotros mismos podemos ser portadores asintomáticos del virus al acudir a comisaría o centro de detención. Riesgo que debemos asumir terceros al no entender que es posible y legal llevar a cabo la asistencia a detenidos por medio de videoconferencias, como han permitido sus homólogos en otras Comunidades Autónomas y como se hace en las comunicaciones con los juzgados. Dimisión, no resulta baladí decirlo, basada en que ella misma indicó que carecía de competencias en la materia, remitiéndose a otros responsables políticos, lo que demuestra desconocimiento del cargo e incompetencia, así como un intento por lanzar balones fuera.

Sin embargo, esa solicitud de responsabilidad y de dimisión choca con la incoherencia de la Decana del Colegio de Abogados de València, a la sazón Presidenta de la Unión Profesional de València.

No me atreveré a poner en duda las medidas que han podido llevar a cabo para que podamos cumplir nuestra función, el esfuerzo que tienen que poner los diputados que se encargan del servicio del turno de oficio o los medios que han tratado de obtener y facilitar, pues es fácil desde la barrera y sin conocimiento de causa, valorar los quehaceres ajenos. Lo que nos ha dejado a gran parte de los profesionales de la abogacía en València que prestamos el turno de oficio sin figura de representación que nos defienda, por sus propias palabras, es la carta que nos ha dirigido. En ella se esmera en dejarnos claro, negro sobre blanco y con su firma personal, que "el ICAV solo tiene obligación" de adoptar medidas con respecto a sus trabajadores y trabajadoras, pero no con respecto a quienes debe representar y prestan un servicio básico ordenado por los propios colegios profesionales, por el que también cobran los colegios profesionales y ante quien respondemos las y los profesionales en caso de cometer cualquier tipo de infracción. Es más, nos recuerda que somos trabajadores por cuenta propia y que es "nuestra obligación individual como abogados y abogadas protegernos a nosotros mismos, para así poder defender al justiciable". Nos recuerda que, como servicio público, somos un medio y nuestra salud importa lo que afecte a un tercero. Es decir, dependemos colegialmente para ser sancionados, por ejemplo, si no acudo a una asistencia porque temo por mi salud, pero no dependemos para que adopten las medidas que se estimen oportunas y si no las adoptamos somos quienes ponemos en riesgo a los justiciables. A mayor abundamiento, nos responsabiliza a nosotros mismos si bajamos a un calabozo en ascensores sin las distancias o condiciones oportunas (tres personas en un mismo ascensor, y no es un supuesto hipotético) o si tenemos que atender a gritos a los asistidos, pues "somos letrados y debemos saber cuál es nuestro trabajo y como llevarlo a cabo". Olvida la Ilustrísima Sra. Decana lo que establecen sus propios estatutos, y que debería volver a leer, ahora que todos presumimos de cocinar y leer más, pues el propio art. 83.A.17 establece su obligación de velar por la dignidad de quienes ejercemos la abogacía. Asuma sus competencias, como exige a los demás, y acepte con humildad las críticas y obligaciones, o dimita.