La memoria es una gran parte del aprendizaje, pero memorizando ¿realmente aprendemos? Aprender es almacenar una información, que usaremos cuando sea necesario, pero ¿cuántas cosas memorizamos que nunca llegamos a utilizar? Está bien saber lo que podemos aprender para un futuro, pero muchas de las cosas que memorizamos durante nuestros estudios las acabamos olvidando, puesto que no sirven para el futuro que hemos escogido. Pienso que el sistema educativo ha caducado. Gran parte de los alumnos no tienen ganas de aprender, pues se les ha impuesto un sistema que obliga a memorizar y no a sentir la pasión del aprendizaje. La mayoría de jóvenes ya no sienten la curiosidad por conocer y saber los que les rodea, lo cual me parece normal viendo el sistema educativo español. España es uno de los países con más fracaso y abandono escolar, pero también es uno de los países que más horas de clase realizan los estudiantes. La sociedad ha cambiado, no es la misma que hace cincuenta años, ¿Por qué seguimos manteniendo el sistema educativo de hace cincuenta años? Entonces la tecnología no estaba tan avanzada como ahora. Los niños de ahora reciben miles de estímulos provenientes de pantallas y resulta casi imposible que estén sentados y callados durante horas. Cada vez hay más niños con «trastornos», los cuales acaban siendo marginados por este sistema educativo. Es necesario un cambio educativo que se oriente en aprender de una forma más dinámica y real; y no memorizando textos para luego olvidarlos.