Covid-19 y economía

El COVID-19 , el virus que ha llegado tan repentinamente a nuestras vidas y nos ha arrebatado todas nuestras actividades cotidianas , afecta negativamente , no sólo como enfermedad en algunas familias , sino que afecta también económicamente. El COVID-19 ha dejado a muchas personas sin empleo, tanto a autónomos como a personas que su empresa ahora mismo no está en funcionamiento. Esto es un grave problema ya que hay gente que ahora mismo no sabe cómo sacarse las castañas del fuego para sacar a su familia adelante , que se ve con un alquiler que pagar y alimentos que comprar pero al no tener empleo ahora mismo se lo ve todo un infierno si esto no acaba . Habría que buscar un gran solución ya que nadie tiene que pagar por esta horrorosa epidemia que nos está afectando tanto.