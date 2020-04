Del primero hasta el último

En esta lucha contra el COVID-19 todo ayuda es bien recibida. Desde los propios sanitarios que se están dejando la vida por que los enfermos se recuperen y puedan volver con sus seres queridos hasta el panadero que está vendiendo pan todos los días para que te quedes sin pan. Muchas veces nos olvidamos de que en esa lucha no solo están sanitarios y cuerpos del Estado (No hay que quitarles ningún mérito), también están los trabajadores que sus trabajos están considerados de primera necesidad y siguen funcionando. Todos ellos se exponen ante el virus, al igual que los sanitarios están luchando cara a cara para que todo sigue hacia adelante. Por ello me gustaría recordarles a todos ellos: vendedores, limpiadores, agricultores, pescaderos, servicios del Estado, todas aquellas personas que están en las fábricas creando€ Seguramente me habré dejado alguno, pero es un reconocimiento a todos ellos, sin excepciones. De esta manera, cuando salgamos a nuestros balcones cada día a las 8, cada aplauso que demos que sea para todos, que están dándolo todo por nuestro futuro.