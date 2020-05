El COVID-19 y las PAU

Dada la difícil situación que estamos viviendo, los centros de toda España se han visto obligados a cerrar sus puertas. La suspensión de las clases a causa del COVID-19 es un hecho preocupante para todos, sobre todo para los estudiantes de 2º de Bachiller.

Aunque se están tomando medidas para que el curso académico no se vea gravemente alterado, los alumnos que este año realizarán la selectividad afrontan con gran inquietud lo que está pasando. La incertidumbre de cuánto durará el confinamiento les hace preguntarse si después de todo el esfuerzo lograrán llegar con toda la materia dada.

Es evidente que los estudiantes deben seguir el ritmo de estudio y no relajarse, ya que no sabemos cuánto durará el aislamiento. Por esto mismo, el Ministerio de Educación baraja la idea de aplazar las PAU.

En mi opinión es necesario que se aplacen estas pruebas. Si ya este curso es conocido por toda la presión que se vive, la situación en la que nos encontramos es un peso añadido. Por otro lado, no sabemos cuánto durará el estado de alarma y por lo tanto, tampoco sabemos si se podrá recuperar las clases perdidas antes de la fecha programada para la selectividad.

Todo esto está provocando gran angustia en muchos alumnos que ven su porvenir con incerteza. No cabe duda que el COVID-19 está arrasando con todo, pero ¿estará poniendo en peligro el futuro de nuestros jóvenes?