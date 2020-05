Procesando el proceso

¿Y si pudiéramos entender que estábamos centrados en los valores equivocados?

A lo mejor este tiempo no es lo peor que nos haya sucedido

No se trata de un tiempo perdido

No se trata de una pandemia ni de

una distancia social

No se trata de evitar multas con acciones excusadas

No se trata de encierros ni castigos

A lo mejor nos hace pensar que una situación nos puede generar sensación de cautividad, sin embargo el mayor desafío es quitar a la gente la cautividad de la mente

Es importante entender, que todas las buenas historias comienzan con adversidad

Hay que saber procesar el proceso.