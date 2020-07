Distintas varas de medir la libertad de expresión

Respecto a un autobús,que en su día se tituló HazteOir. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia dijeron que el autocar vulneraba la ordenanza de la publicidad y que contenía un mensaje de incitación al odio,y que sería denunciado por ese delito.A su vez los del autobús denunciaron con querella al alcalde de Valencia. El alcalde de Valencia Joan Ribó del partido Compromís,dice que se debe impedir los mensajes de odio y acciones deleznables como las del autobús HazteOir. María José Catalá del PP dijo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. Y pienso que la libertad de expresión termina y está en el límite de la que limita la del otro,y ademas no debe existir ni justificar,la injuria,el insulto,la maledicencia y la denigración del otro. Y entonces me pregunto : ¿Cómo ven, los que expresan el delito de odio,sobre el "ninot" del Rey, que quemaron en Ribes de Fresser (Gerona),con sus genitales al aire, poniéndolos en la balanza de la justicia,y vestido con partes de uniforme de la guardia civil y partes con la toga de juez? (Se puede ver este tema en internet), ¿y sin que haya habido detenciones por considerarse libertad de expresión ?.Libertad de expresión que dice el ministro Marlaska y que no estoy de acuerdo Y otros independentistas,golpistas se quejan de forma judicial que han quemado a un ninot de Puigdemont,aunque les han rebatido la denuncia.O el Rey emérito pintado con una diana en la frente,o la cabeza de Rajoy guillotinada por jóvenes socialistas,o las fotos del Rey Felipe VI quemadas en la vía pública....Unos y otros con distintas varas de medir dicha libertad según sus conveniencias,pues los independentistas,y otros.... confunden la libertad de expresión con el libertinaje,fuera de las leyes constitucionales.