Martín Quirós y Sandra Gómez

Leo hoy en mi periódico LEVANTE-EMV a Martín Quirós Palau que aconseja a la futura alcaldesa Sandra Gómez, que pacte con el P.P se olvide de Compromís y podrá ser alcaldesa a medias en la actual legislatura.

A lo mejor con sus 91 años, se le va la olla y se niega a recordar lo que fue la Generalidad, con los populares desde 1995 hasta 2015 donde la ciudadanía les retiro su voto después de 20 años gobernando. Él fue diputado desde 1991 hasta 2002.

Cuando le dice a Sandra, muy sutilmente que no tiene idea de la historia reciente de su partido y que tiene que tener respeto por los que nos precedieron, la trata un poco bastante de neófita, ignorante y me atrevo a decir de palurda.

Desde 1995 hasta 2015, pasaron por la Generalidad Zaplana, Olivas, Camps y Fabra una verdadera remesa de ilustres padres de la Patria chica y de la grande el señor Eduardo.

No se trata aquí de criticar y pedir cuentas a nadie, pero alguno tenemos buena memoria y desde luego no tenemos demencia senil y por suerte no padecemos de alzehimer Con respeto digo yo señor Quirós, trátenos a la ciudadanía que el coronavirus, no acabo con todos, Usted y yo mismo, estamos aquí de lo cual me alegro por los dos.

Cuando dice señor Quirós, que en su tiempo se construyó el Palau de la Musica, solo le ha faltado decir que fuese obra de su partido, cuando toda España conoce que fue el alcalde Pérez Casado que con Joan Lerma impulsaron la Valencia que actualmente tenemos.