La verdad es que no me sorprende la desfachatez de todos ellos unidos al unísono de la incultura intelectual que ostentan de que no haya salido ninguno de nuestros representantes políticos, a defender nuestra historia. Aunque también me sorprende que esto haya saltado fronteras lo que vulgarmente llamamos los españoles el charco.

Estamos viendo día tras día, la orquestación anti española promovida por los países de origen social comunista, que por cierto y para desgracia de ellos, se caracterizan por ser de los más incultos del todo el globo terráqueo.

Ahora la música que tocan es quitar las estatuas del gran descubridor Cristóbal Colon alegando que era esclavista. Si la gente se hubiera culturizado lo más mínimo, sabrían que él no descubrió lo que llamó las indias para desarrollar y ejercer la esclavitud, sino todo lo contrario. Su aportación par parte de la Reina Isabel la Católica, fue para aportar cultura y principalmente para cristianizar, que fue lo que hizo y muy bien por cierto como aún queda demostrado.

Se fue a esos mundos con la lección bien aprendida por parte de los monarcas, que no quería que, si se encontraba con otras civilizaciones las esclavizaran, y fue eso lo que hizo y promovió. ¡La cultura hispana!, que por cierto aún prevalece en gran parte de la américa hispana, (mal llamada latina) se debió a nuestros descubridores y fue la máxima aportación que hubo y ha habido por parte de todos los colonizadores que fueron llegando a ese Nuevo Mundo. Ya que la llegada principalmente de los colonos británicos fueron los principales promotores de la esclavitud y ejecutores de la esclavitud, secuestrando y llevando a personas de origen africano, ellos fueron los maltratadores y humilladores de esa pobre gente. Aun es mas todos ellos presumían de su estatus presumiendo de quienes tenían más servidores trabajando en sus haciendas. Lógicamente esos servidores eran los esclavos.

Por si hay alguno que lo desconoce, Cristóbal Colon fue el primer personaje que practicó lo que hoy llamamos Derechos Humanos, eso sin ningún tipo de dudas.

Pero esto resulta tremendamente difícil explicar a todos los millares de incultos que tenemos en nuestro país y fuera de aquí, esta sencilla explicación. Ya que no es que no fueran a esclavizar a los oriundos, es que inclusos muchos ellos se casaron y tuvieron familia con ellos, por eso afortunadamente para bien de nuestra historia hay tanto mestizaje.

Por eso la supina incultura, hace que ahora después de tantos siglos, vayan destrozando las obras de arte donde se erige Cristóbal Colon, que de no haber sido por él y por otros tantos como él que fueron a dar cultura, estos indígenas aún irían con tapa rabos. Y encima están auspiciados por el partido demócrata americano, que es la izquierda rancia e inculta del país, por eso Trump está distanciándose en la actualidad de ellos. Eso es lo que están logrando.

Lo que queda claro que en cuatro líneas no se puede explicar detenidamente la historia.