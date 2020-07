La irresponsabilidad frente a la libertad que se ofrece

Parece vergonzoso que a estas alturas de pandemia la sociedad tenga una mente tan poco lógica. Está claro que todos quieren salir, quieren ver a sus amigos, quieren relacionarse, quieren tomarse algo en la terraza de un bar al sol, quieren dejar de ver las cuatro paredes de su hogar y salir a descubrir mundo. Todo el mundo lo ansía.

Mientras hay personas racionales que prefieren esperarse unos días más, hay otras que prefieren dejar todo este esfuerzo atrás, esperar a que su irresponsabilidad pase factura y soportar esta situación durante meses. La mayoría de esta no va a reconocer su error y seguramente culpará al gobierno, cuya actuación frente a este novedoso acontecimiento no quiero valorar, porque siempre es mejor decir que la culpa la tiene otra persona, en vez de asumir los hechos. La raza humana es la más ignorante que Dios ha dejado existir. A lo que sale la cuestión de que si han sido dotados de las mejores capacidades mentales, ¿por qué no lo aprovechan y no son como deberían de ser?

La respuesta lógica que he podido darme a mí misma es que se creen superiores, solo hay que ver como mantienen a animales fuera de sus hábitats naturales encerrados durante toda su vida expuestos al público (zoo, circos€) y nosotros no somos capaces de estar entre cuatro paredes durante un par de meses€

Quizás no hayan comprendido lo valioso que están siendo estos días, para descubrirse, para amarse, para echarse de menos, para bailar sin ningún motivo, para que así de la nada ponerse a cantar y de imprevisto se monte un karaoke en medio del salón. Tal vez con lo ocurrido se haya dejado observar que las personas más dotadas para razonar son las menos lógicas.

Solo queda decir que volverán. Volverán todas aquellas cosas que tanto desean, pero para ello todos deben poner un granito de arena, y si hay que salir, respetando las normas de seguridad que los sanitarios informan. Esto se hará más breve o más largo, pero todo depende de los humanos, de una vez por todas demostrad ser inteligentes y dejad de ser tan egoístas.