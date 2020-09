Esto no es ganarse el pan honradamente

Estamos en unas fechas en las que los alumnos vuelven al colegio después de muchos meses sin clase. Pero mucho me temo que esto será un caso más para volver a la discordia, y complicarles la vida a los padres de familia que manden a sus hijos al colegio, ya que, al parecer, muchos profesores cogerán la baja para no acudir a sus obligaciones, copiando a los políticos que llevan también unos cuantos meses sin parlamento y cobrando hasta las dietas ya que para ellos no hay crisis económica. Como ejemplo tenemos que siendo el país que tiene la mejor sanidad del mundo, de nada ha servido por falta de profesionalidad política y médica y jurídica. Estamos padeciendo la enfermedad de coronavirus. Todo ello a pesar de que la mayoría somos unos cuidadanos muy responsables. Como ciudadano con la experiencia por la edad que tengo y lo vivido, nunca pensé que estaría viviendo estos tiempos tan malos y con tantas mentiras, ya que fue una época que aprendimos lo que decían nuestros mayores. «Ganarás el pan con el sudor de la frente», todo lo contrario que hoy, que muchísimos pretenden ganar con el sudor de la lengua, y como ejemplo lo estamos viviendo, sin pensar que esto algún día nos pasará factura a los de siempre, es decir, a los que se lo han ganado con su trabajo.