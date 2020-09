Cañizares y la eutanasia

Voy a creer que el Obispo Cañizarestiene influencia con Levante-EMV pues cada vez que dice algo ( insulta sutilmente y falta al respeto a todo ) es publicado inmediatamente. Estoy convencido que «mi» periódico es completamente serio y no come en ningún pesebre su dirección. Hoy dice este hombre, que parece que en plena pandemia se quiera implantar la «Cultura de la Muerte» refereriéndose a la eustanasia. Cuánta tinta habrá que derramar, cuando políticamente se discuta el tema en el Congreso, que es el lugar habilitado para ello, y no en las Iglesias. Debería de saber que hay países que la tienen, tan democráticos como el nuestro, y a los mayores no nos matan, ni nos eliminan. También opina que el tratamiento de la pandemia no ha sido el más ejemplar. Debe referirse al gobierno. Desde luego el de su iglesia, antes y después de la misma (aún está ahí). ¿Cuántas bocas ha dado de comer y como ya dije, en cuántos templos vacíos han descansado y dormido los deprimidos, sitios que son del pueblo? Señor Cañizares, vaya usted a lo suyo y convénzase de que estamos en un Estado laico y aconfesional, donde tanto usted como yo podemos opinar pero sin faltar el respeto a nada ni nadie.