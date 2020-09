He leído unas manifestaciones de la ministra Calviño,optimistas desde luego, ya que en el tercer trimestre dice haber aumentado un diez por ciento el Producto Interior Bruto(PIB). He recordado una clase magistral del Profesor Tamames de su asignatura Estructura Económica, donde nos explicó con detalle que el PIB es una medida macroeconomica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un tiempo determinado. Sobre la producción, las manifestaciones de la ministra no son discutibles pues la fase industrial ha ido funcionando algo bien. No obstante si vamos al cálculo del PIB veremos y sabemos que es la suma de los ingresos o remuneración de los asalariados, más impuestos menos subvenciones a la producción, y las importaciones más excedente bruto de explotación más ingreso mixto. Aquí creo que la ministra toma las remuneraciones incluidas del ERTE de los asalariados. Siendo el ingreso mixto la renta que reciben los asalariados por cuenta ajena, que comprende los salarios, las compensaciones extrasalariales y cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social. Tenemos que pensar que estos tres componentes últimos han bajado todos por los problemas que está dando la pandemia del coronavirus, pero aun así, parece ser que los Economistas del Estado le han pasado unos cálculos algo optimistas, y que la ministra Calviño nos ha presentado, confiando, claro está, en todos los ingresos que se recibirán de la UE, para paliar los graves problemas económicos que hay en España. Francisco Javier Sotés Gil. Valencia.