Oí por vez primera la palabra perimetrar al Dr. Fernando Simón en una rueda de prensa sobre la situación de la covid-19. Pensé que sería una ocurrencia suya para expresar mejor que «había que delimitar bien el foco de contagio de la covid-19 para su control». Pero no, también se lo oí al ministro Illa, y lo mejor, a la ministra Celaá, que como responsable del Ministerio de Educación imaginé que sabría más que yo de la existencia o no de dicha palabra. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), sin embargo, no aparece este vocablo; pero me gusta y expresa muy bien la idea que quería transmitir el Dr. Fernando Simón en su comparecencia. Hubiera podido emplear otros verbos como delimitar, acotar, ceñir o alguno más, pero probablemente ninguno tan gráfico y expresivo como perimetrar. Bienvenido. Los académicos de la RAE dirán.