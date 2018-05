Escobar: «Quedar segundo en Cataluña demuestra su nivel»

Poca información del rival tenía Sergi Escobar, técnico del Castellón, cuando ayer compareció ante los medios de comunicación. Hoy tendrá una idea más clara del Sant Andreu, pero ayer avisó de que «quedar segundo en Cataluña, por detrás de un Espanyol B que arrasó, demuestra su nivel». Además, analizó la potencia del contrincante desde las referencias a que la Tercera catalana es una de las más duras de España. «Jugamos primero en casa e intentaremos sacar un buen resultado. Creo que nos puede beneficiar el jugar la vuelta allí en su campo. Ir allí con un 1-0 podría ser un buen resultado porque lo que importa es no encajar en Castalia», dijo. También dejó claro que el hecho de actuar primero como anfitriones será determinante «para no salir a tumba abierta a por el partido. No podemos correr el riesgo de dejar espacios y que nos metan un gol. Iremos a ganar, pero con nuestra táctica».

Por su parte, el portero Alejandro Zagalá comentó que afrontará este primer partido en Castalia «con cabeza y sin miedo», agregando que tienen que ser «inteligentes».