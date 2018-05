La UJI y Fobesa crean el Observatorio del Cambio Climático de Castelló

La Universitat Jaume I (UJI) y la empresa de gestión ambiental Fobesa, del Grupo Gimeno, han firmado un convenio que permite la creación del Observatorio de Cambio Climático de Castelló. Este acuerdo, con vigencia para 2018, tiene el objetivo de visibilizar y promover la investigación en este ámbito pluridisciplinar, así como profundizar en las medidas de adaptación y mitigación en la provincia ante el calentamiento global, según ha informado la UJI en un comunicado.

El Vicerrectorado de Investigación y Doctorado promovió a principios de año la constitución del Seminario Interdisciplinar de Investigación en Cambio Climático en Castellón para fomentar la investigación transversal vinculada con los efectos y las causas del calentamiento global, a la vez que favorecer sinergias entre los investigadores y divulgar esta temática a la ciudadanía.

La Jaume I es "una institución comprometida con la sociedad y que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas", según ha indicado el vicerrector Jesús Lancis. Al respecto, ha señalado que en el ámbito de la investigación el cambio climático se ha convertido en un "desafío global" y, por este motivo, "queremos impulsar grupos de trabajo multidisciplinar que afronten de manera global y colectiva este reto".

Por su parte, la empresa de gestión ambiental Fobesa ha apoyado a la iniciativa de la UJI vinculada con el calentamiento global mediante la promoción de un Observatorio de Cambio Climático de Castellón, el cual, desde el ámbito de la investigación, pueda aportar claves de futuro para que la provincia disponga de medidas para la adaptación ante nuevos escenarios climáticos, como por ejemplo el incremento de las temperaturas o el cambio de patrones de precipitaciones, como también de herramientas de mitigación de los efectos de este fenómeno global.

Avanzar en la concienciación

El director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo, considera que es "fundamental" que universidad, empresa y sociedad "avancen conjuntamente en la concienciación ante el cambio climático con el objetivo de fomentar la calidad de vida en un horizonte de futuro".

"Como empresa de gestión ambiental, queremos estar al lado de la Universitat Jaume I, como fuente de conocimiento, y pensamos que tanto el seminario como el observatorio en cambio climático permitirán avanzar en la divulgación de esta temática, como también generar nuevas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas en Castelló", ha dicho Mateo.

Fobesa, dentro de su compromiso con el respeto por el entorno, cuenta con la certificación de la norma internacional ISO 14064-1:2006 relativa a la verificación de la emisión de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa ha permitido a la firma del Grupo Gimeno implantar una metodología certificable para calcular la huella de carbono, tanto a sus centros de trabajo como las explotaciones donde presta sus servicios, como paso previo a su reducción.

La huella de carbono es, según Fobesa, el indicador ambiental más utilizado en relación al cambio climático, además de contribuir a fomentar la concienciación social y empresarial ante esta problemática. Este último procedimiento se une al resto de avales que dispone Fobesa como muestra de su compromiso con la excelencia en la calidad del servicio, la seguridad de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, la innovación o el respeto por el medio ambiente.

Prioridades climáticas en Castelló

El acuerdo de la UJI y Fobesa en materia climática se inicia, además, con la puesta en marcha la campaña divulgativa Investigación y diálogo sobre cambio climático en Castellón, en el ámbito audiovisual y en las redes sociales -con el marcador #ClimaUJI- para conocer los ámbitos de investigación y las perspectivas de la comunidad investigadora de esta universidad, experta en varias disciplinas, ante el calentamiento global.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio ambiente, la Universitat Jaume I ha organizado la jornada Castelló ante el cambio climático, que tendrá lugar el próximo 6 de junio en el espacio cultural Menador. La sesión se iniciará a las 11.00 horas con la presentación del Seminario Interdisciplinar de Investigación en Cambio Climático por parte del vicerrector de investigación y Doctorado de la UJI, Jesús Lancis, con la participación del director general de Fobesa, Juan Pablo Mateo. Además, también se darán a conocer las conclusiones del I informe Castelló ante el cambio climático.

El profesor de los departamento de Ingeniería y Política Pública y de Ingeniería Mecánica de la Carnegie Mellon University de Pittsburg, quien ocupa la cátedra Alumni Professor de Ingeniería Medioambiental y Ciencia, dictará la conferencia Climate Change Challenges and the Role of University Research and Education. El encuentro será clausurado por el secretario autonómico de Medio ambiente y Cambio Climático de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Canbio Climático y Desarrollo Rural, Fran Quesada.