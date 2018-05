Xavi Cols, primer refuerzo del Peñíscola RehabMedic

El Peñíscola RehaMedic ha anunciado su primer fichaje de cara la próxima temporada, el cierre Xavi Cols, que que llega al club castellonense procedente del FC Barcelona, con cuyo segundo equipo jugó la pasada campaña.

Xavi Cols, que se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona desde los 14 años, señaló en unas declaraciones facilitadas por el Peñíscola, que se siente "muy agradecido por la confianza que el club y el cuerpo técnico ha depositado en mí, a la vez que muy ilusionado y motivado para aportar lo máximo que pueda dar en este nuevo proyecto".

"Sé que hay muchos cambios en la plantilla para afrontar esta nueva campaña, provocando la llegada de ilusiones renovadas. Por mi parte, la ilusión es muy grande, pero no me gusta hablar de expectativas, ya que creo que no son objetivas. Lo único que tengo en mente a día de hoy es empezar a entrenar con los nuevos compañeros y cuerpo técnico, trabajando muy duro para hacer un equipo lo antes posible".

Pols se definió como "un jugador de equipo y un competidor. La concentración, la intensidad y el compromiso en la pista, son innegociables para mí".