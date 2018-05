Frenem la contaminación

Garantim rigor amb els eventuals incompliments de les obligacions empresarials i de la normativa vigent que es detecte a través de les xarxes d'inspecció», així de contundent es mostrava aquest dilluns el Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, quan compareixia públicament amb la Vicealcaldessa, Ali Brancal, per explicar els treballs de la Conselleria d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural respecte als episodis d´olors que hem viscut al Grau en les darreres setmanes, deixant clar que pel Govern del Botànic no es pot entendre el creixement econòmic sense el respecte al medi ambient. Encara que alguns vulguen fer creure que són coses incompatibles i contraries, les empreses del Serrallo són ben conscients d´aquest fet i per això són les primeres que han volgut que posem en marxa una mesa de la qualitat de l´aire perquè saben que són empreses contaminants i per això volen estar controlades i col·laborar a l´hora d´aportar solucions.

La de Piquer i Brancal va ser una compareixença informada, honesta i positiva. El Director General va explicar que havien detectat increments eventuals en determinades emissions, honesta perquè reconeix que amb els actuals dispositius de control, que vam heretar de l´anterior govern, no podem aconseguir la informació que necessitem però positiva perquè s´avança que a partir de la setmana que ve comença en la zona la instal·lació de nous dispositius de mesura, que teixiran una xarxa des del Grau fins a Castelló i que multiplicaran la capacitat d´anàlisi.

De fet, abans que és produïren els episodis de les darreres setmanes, la conselleria ja estava treballant en l´increment de sensors en la zona. Amb la feina avançada, la instal·lació de mesuradors de BTX (benzé, tolué, xilé) i de PM10 és imminent, i si als que ficarem fixes, li sumem la campanya especial després de les olors, suposa triplicar la capacitat de mesurar la qualitat de l´aire del Serrallo.

El Director General va explicar que els problemes d´olors no són realment causats per benzé, ja que respecte al llindar d´olors es troba 5.000 vegades per davall, sinó que poden ser d´alguns compostos aromàtics que es mesuraran en una campanya específica. Una campanya que es desenvoluparà a través del Centre d´Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), una fundació científica i pública capdavantera en l´àmbit nacional en matèria de química de l´aire i de contaminants atmosfèrics. En total serà un estudi amb nou punts nous de mesurament d´amoníac, sulfhídric i components orgànics com compostos carbonílics, hidrocarburs alifàtics i hidrocarburs aromàtics. Una campanya que comença a funcionar a partir de juny, quan les condicions climàtiques són més adequades per replegar mostres i els resultats d´aquesta es traslladaran a l´Ajuntament d´Almassora i Castelló.

El treball de conselleria ha sigut cabdal, per un costat ja s´havia fet una campanya especial per mesurar el BTX en 2017, amb el diàleg amb l´ajuntament i, després d´escoltar les nostres peticions, també s´havien avançat la compra de nous sensors incloent el PM10 i ara en una setmana comença la campanya especifica també per controlar les olors.

Sent conscients com són, que el Partit Popular va retallar els recursos humans i econòmics de la Conselleria de Medi Ambient, amb les conseqüències que això pot tenir per la nostra salut, i a sobre amb les dificultats que la taxa de reposició de Montoro a l´hora de contractar personal i que suposa un handicap perquè la Conselleria recupere múscul, no hi ha més remei que agrair el treball, el rigor i l´honestedat de la direcció general a l´hora de controlar la qualitat de l´aire i buscar una solució.

Per la nostra part, des de l´ajuntament continuarem treballant coordinadament amb la conselleria perquè sols sumant esforços, podrem aconseguir frenar la contaminació.