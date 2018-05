La moció de censura i el municipalisme

Durant la campanya a les darreres eleccions generals, Castelló en Moviment vam impulsar, junt amb altres candidatures municipalistes del País Valencià, una carta dirigida a la candidatura "A la Valenciana" (EUPV-Podem-Compromís). En aquell text, li demanàvem a aquesta confluència un compromís ferm per la derogació de tot un seguit de lleis estatals que limiten de manera asfixiant la contractació de personal i encorseten la despesa pública per part de les administracions; que posen, al cap i a la fi, greus entrebancs al desenvolupament d´unes polítiques públiques locals justes i eficaces, mentre afavoreixen la privatització de serveis públics de tot tipus. També els instàvem a no donar suport a la signatura de cap tractat internacional que limitara encara més aquesta minvada autonomia municipal i a impulsar una reforma global del sistema de finançament local, que garantisca una major descentralització i done més capacitat d´autogestió als ajuntaments.

Sense tot això, els ajuntaments estan nugats de mans i peus. Les administracions més properes a les necessitats de la ciutadania, no poden atendre com es mereixen a les persones que necessiten algun tipus d´atenció per a garantir els seus drets socials més bàsics, o per a desenvolupar polítiques econòmiques i d´ocupació des de l´àmbit local, o per a portar un control més estricte dels contractes municipals, cosa que podria traduir-se en l´estalvi de milions d´euros dels contribuents i en una millor prestació de serveis, com poden ser la neteja dels nostres carrers, el transport públic o les nombroses obres de millora que s´executen a la ciutat.

Part de la responsabilitat d´aquestes lleis que tant ens limiten, cal recordar, la té el PSOE, ja que va ser la reforma de l´article 135 la que les va possibilitar. El nou article 135 posava la devolució d´un deute que moltes considerem il·legítim (només cal veure els casos de corrupció que estan a l´origen d´una gran part d´aquest deute), per damunt de les necessitats socials de la majoria. Va ser una reforma molt criticada també per molts votants i militants de base del propi PSOE.

Ara li toca de nou al PSOE, al de Pedro Sánchez, demostrar si encara volen continuar per aquella via, la del 135 (i la del 155), buscant el suport de Ciudadanos i cedint al seu xantatge purament electoralista i partidista, o arribar a un gran acord amb altres forces polítiques, que ens permeta desterrar les polítiques austericides de les lleis Montoro, que ens han portat a un carreró sense eixida, i de pas desbloquejar totes les propostes legislatives de caire social que el govern es dedica a bloquejar amb l´ajuda de Ciudadanos, en una clara invasió de les competències del poder legislatiu del Parlament per part del poder executiu.

Com a municipalistes, esperem que siga aquesta segona opció la que s´acabe imposant. Tenim una nova oportunitat de reconduir una legislatura nefasta, liderada per un govern podrit de corrupció, amb el suport dels qui deien venir a regenerar la democràcia i no estan demostran més que un talant totalitari que feia dècades que no vèiem amb tanta nitidesa. Si el PSOE no està a l´alçada de les circumstàncies, Castelló en Moviment ja no acceptarem més excuses del nostre govern municipal sobre les dificultats que suposen les lleis de Montoro per a dur a terme totes aquelles accions necessàries que tant els reclamem. La pilota està en la seua teulada. Ara toca veure per a qui juguen el partit.