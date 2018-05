Países de vírgenes

Una de las diferencias más palmarias entre animales y humanos es que ellos no se resguardan cuando llueve y se dejan mojar por la pócima de la vida; en la práctica totalidad de las restantes actitudes y comportamientos, unos y otros nos producimos afines en conductas, en particular en aquellas destinadas a perseguir la supremacía de unos individuos o clanes respecto a otros por el poder de controlar el territorio. Lo que envidio de aquellos es la ausencia de fe en dioses que su capacidad intelectiva no ha sido capaz de inventar. Vivir sin dioses que condicionen pensamientos, acciones, miedos y decisiones será una tendencia lógica de la especie, cuando el sapiens adquiera verdadera conciencia de que el único ser superior, plenipotenciario, devastador, conciliador y paradójico, es él.

Se revela como descorazonador, cuando se profundiza dejando de lado la superchería, la costumbre y las raíces, como una sucesión interminable de niños desfilan por entre un mar de cabezas extasiadas hasta llegar al manto de cualquier virgen, la del Rocío, por un poner, diseñada en madera policromada, o similar (no recurriré a la Wiki) y enjaezada de derroche, inerte desde su elevación a advocación, incapaz de ejercer otra influencia en sus súbditos religiosos que la que dimana de la subjetividad de unas conciencias intoxicadas por la supuesta capacidad curativa, pacificadora y reparadora de quebrantos de la virgen onubense. Hasta el momento, la esperanza de vida de las gentes de la provincia de Huelva no es más elevada que las del resto de Hispania, quizá levemente inferior a la media. Y no le profeso animadversión alguna a la Blanca Paloma, pero al igual que los leones y los ornitorrincos, tampoco los australianos se rompen el pecho por una talla de madera, ni los islandeses, ni los suecos, tampoco los canadienses, países los citados, junto con media docena más, que componen el elenco de naciones evolucionadas que han dejado la religión reposando en sus mesitas de noche.

Me desmadeja esta España troceada a cuartos en lo ideológico. Cada facción, cada logia tirando hacia su punto cardinal sin importarle mucho más allá de la propia conservación de sus espacios de influencia. Esa y solo esa aplicación de fuerzas en direcciones antagónicas, y no otra, debiera constituir la principal preocupación sobre la milenarista ruptura de España a la que aluden los sembradores de miedos ancestrales para someter a los pusilánimes. Aunque quizá ya sea tarde y las grietas, más bien fallas, de esta España que nos predican grande y libre, sean insalvables para cualquier escalera vertical con jurisprudencia en seracs. Los cuatro partidos mayoritarios, o casi, pretenden socorrer a la vieja Iberia a su manera, apropiándosela, pactando a regañadientes, o simulándolo, por el bien de sus propias estrategias como primera acción y por el de sus proyecciones electorales en segunda y última. ¿Los ciudadanos? Meros instrumentos pasivos sobre los que hacer recaer el látigo de su sentido de la conservación.

En ocasiones, cuando crecen y se encrespan los nudos hispánicos y no entreveo desanudador posible, echo de menos el bipartidismo, máxime si el futuro viene de la mano y de las encuestas de un tipo tan abyecto en sus planteamientos patrios como Rivera, alguien a quien José Antonio Primo de ídem, catalogaría como radical de derechas, porque pese a los intentos reiterados de adjudicarles el término a los de Podemos, nadie ha sabido explicarme por qué catalogan como radicales a quienes más se aproximan en su doctrina a Jesucristo. No es que tema al catalán belicoso y renegado, advenedizo según oleajes; sobremanera temo a quienes han entrevisto en él a un liberador inocente y generoso sin reparar en sus colmillos, en su pelaje coercitivo. Temo a Ciudadanos y su concepto porque uno de los pocos refranes que secundo es el que reza que más vale malo conocido que€peor por conocer. Te quiero, Mariano, por lo gallego que mientes, por lo insano que balas.

Erupciono de tristeza cuando advierto la inmundicia colectiva del PP, ajenos sus dirigentes a una mayoría que los desprecia por lo que han sido y por lo que continúan siendo, provocadores, alienados, generales de un ejército civil que se complacen en la represión y que imponen su desafecto a quienes no compadrean en las sobremesas como ellos, hacia esos que en numerosas ocasiones han declarado "que se jodan", porque ese ese su auténtico eslogan "que se jodan". Deben ser desalojados del puente de mando del BOE y los presupuestos, por si acaso el ADN corrupto que les asiste les tienta de más e inventan nuevas formas de apropiación de lo indebido. Sí, pero ¿por quién?

¿Por el PSOE? ¿Por este PSOE? Me solivianta mi capacidad de análisis este PSOE desarraigado, giroscópico, que pretende obtener una aquiescencia generalizada desde una posición de arrogancia que se antoja risible cuando se recurre a la aritmética parlamentaria. Su moción de censura, planteada desde la altanería de un secretario general vanidoso que se ha "aguardiolado" de rostro desde que accedió a lo más alto, y a lo más bajo, del escalafón socialista, se antoja más vodevil que moción y está destinada al fracaso de la palabrería vacua de quienes se quieren a sí mismos y a sus espejos. Pedro Sánchez me produce una de esas epidemias de certeza porque no quiero que nadie con su contenido dirija este país al que sigo aspirando a alardear de él cuando los dioses y las vírgenes se atenúen.

De Ciudadanos no debo añadir demasiado porque acabaré excretando tibias y calaveras y Rivera anda ansioso por dar matarile también a los piratas.

Y queda Podemos. Ciertamente, pese a la disgregación, ya tradicional, en corrientes, mareas confluencias y facciones, de la izquierda española, de la única que resta, la formación anticapitalista, chavista, antisistema, radical, y tantos otros calificativos con los que la alancean desde los medios, desde todos los medios, son quienes mejor recogen mi escoraje de librepensador comprometido en privado con el igualitarismo. Lo tienen más difícil que ningún otro partido porque el exceso de reflexiones mancomunadas acaba por imponer el caos, mientras que en partidos totalitarios se argumenta como propugnan Rajoy (o sus negros) y Rivera, y arriba España.

Leí de José Antonio Marina que del mismo modo que hay una serie de pruebas para establecer el coeficiente de inteligencia, también debiera haberlas para certificar el de estupidez. Me hace sumarme a su petición el estallido de veneración popular y mediática hacia un pitecántropo como Cristiano Ronaldo, la fijación de una buena parte de la sociedad ante los planes de futuro de un semianalfabeto que solo sabe pelotear; los miles de debates, televisivos y de taburete que suscitan las declaraciones de alguien que apenas si enhebra 20 palabras seguidas. Sí, ya, el fútbol, sentimiento, pasión, colores y otras zarandajas que solo justifican la pobreza de nuestras vidas que tienen que complementarse con las ajenas, aunque los mitos a quien idolatramos jamás tengan consciencia de nuestra existencia y solo nos utilicen para sumar adeptos, likes y cotización.

Me largo a Italia, para comparar qué país es mas descacharrante, si uno que mantiene a un presidente del gobierno de quienes los jueces sospechan que miente más que sisea, o si uno que propone a un anciano de 81 años como ministro de economía. Y como me consta que en Italia también proliferan vírgenes del Rocío, presagio un empate mientras Ronaldo se adhiere, cuando cierran los micros y las cámaras, al "que se jodan". También tú, al que no te disgusta que grite como los gorilas y se lama como los gatos.