Un promotor vendió pisos de una obra fallida en Almassora sin avales

Los compradores de una promoción inmobiliaria de pisos en Almassora declararon ayer ante el tribunal, la sección 1ª de la Audiencia de Castelló, que el promotor les garantizó en los contratos de compra-venta que contaba con los pertinentes avales, tanto del proyecto en general como para las cantidades entregadas a cuenta por los clientes, extremo que finalmente resultó ser falso.

La promoción, edificio Fontana,incluía 79 viviendas en cuatro alturas, no se ejecutó y ocho compradores perdieron el dinero adelantado.

Por estos hechos, ocurridos en la antesala del burbuja inmobiliaria, entre 2007 y 2008, está procesado el director general de la mercantil, F. M. El fiscal acusa al ejecutivo de la sociedad, la firma Verdice, de un delito de estafa y solicita siete años de prisión. El ministerio público también pide una indemnización global de 180.000 euros para los ocho compradores afectados por la estafa. Éstos hicieron entregas por adelantado de cantidades que oscilan entre los 14.000 y los 35.000 euros. El fiscal fija como responsable civil directo al procesado y la mercantil Verdice como responsable subsidiaria.

El procesado se desvinculó de la estafa y aseguró que no tuvo ninguna relación con la venta de la promoción ni con los compradores, «me limité a firmar los contratos que me traían», dijo. También declinó cualquier responsabilidad en la contabilidad de la firma, extremo que señaló era competencia del departamento financiero. No obstante, el acusado si reconoció que finalmente la empresa no pudo tramitar los avales legales, ni para el préstamo hipotecario general ni para las entregas individuales a cuenta.

La versión del procesado fue contestada por los compradores que declararon en calidad de testigo. Estos ratificaron al tribunal que todos los contratos estaban firmados por el director general y algunos indicaron que en el trámite de la formalización del contrato estaba presente el procesado. «Invertí todos los ahorros en la compra. El acusado nos dijo que tenía todos los avales, pero nunca nos los mostró», declaró una afectada.