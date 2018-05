El recordar de los pueblos olvidados

Paula Lorenzino y Ester Fayos, dos estudiantes del grado de Periodismo en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, han creado un proyecto orientado al ámbito audiovisual sobre la despoblación en la Comunitat Valenciana. El trabajo ha captado la atención de la nueva cadena de la televisión autonómica, À punt.

Las estudiantes, que cursan ya su último año de carrera, han desarrollado el planteamiento audiovisual en el que se desentrañan los factores y causas que envuelven la despoblación. Su trabajo, Pobles oblidats, es la suma de numerosas ideas que han concluido en el boceto de esta serie documental de 9 capítulos.

La idea para su proyecto surgió por la necesidad de un tema de interés para su trabajo de final de grado. Las universitarias, al conocer el fenómeno que afecta a pequeños pueblos de la provincia de Castelló, pensaron que «sería interesante tratar sobre todo si las medidas que se están impulsando realmente son efectivas a la hora de paliar la despoblación o, de fomentar la repoblación de los pueblos», asegura Fayos.

Con la sugerencia de los profesores por participar en el concurso organizado por À punt, Lorenzino y Fayos llevaron su trabajo de final de grado enfrente de la productora. La idea que inició para 15 minutos de vídeo se propuso como un documental de una hora.

Tras el estudio de cómo debería desenvolverse el largometraje, llegaron a la conclusión de hacer una serie documental de 9 capítulos. En un primer momento, tres pueblos de cada provincia de la Comunitat Valenciana se convertirían en los protagonistas de cada episodio. Sin embargo, esta idea evolucionó nuevamente, «dijimos, sería mejor que cada capítulo fuera de un tema distinto de la despoblación y, así podemos ampliar y podemos abarcar todo el fenómeno que es muy amplio y tiene muchas ramas», afirma Lorenzino.

Con ello, una nueva vereda se abre ante Paula y Ester, que buscan pueblos y comarcas de Alicante, València y Castelló en los que las consecuencias de la despoblación hayan tenido un fuerte impacto. Algunas de ellas, si el proyecto finalmente se fuese efectuar, podrían ser «la comarca de Els Ports en Castelló o el Racó d´Ademús en València», aseguran.

Fayos indica que «va a salir gente de aquí, tanto mayor como joven, alcaldes y políticos». «La despoblación es algo que está afectando en nuestra tierra», añade Lorenzino, haciendo hincapié en la necesidad de dar a conocer el alcance del fenómeno en la Comunitat y que puede afectar a pequeñas localidades en el país.

Asimismo, es un asunto que afecta al futuro de los pueblos por lo que remarcan la necesidad de entrevistar a todas las generaciones, pues se suele dejar más de lado a aquellos más jóvenes, a los que Fayos considera, «el futuro de los pueblos».

Pobles oblidats es un proyecto que no solo se dispondría para el entorno audiovisual, sino que sus impulsoras pretenden desarrollar una «parte transmedia para que pueda participar la gente», confirman. Esto daría la posibilidad de participar a los espectadores de forma activa en el relato a partir de redes sociales o páginas web.

A las puertas de terminar sus estudios, las jóvenes quieren continuar en el sector audiovisual. Ester Fayos apuesta por el grado de comunicación audivisual, pues considera la prensa de este ámbito «importante en el mundo actual porque la gente busca imágenes, y sin imágenes el producto no es lo mismo», matiza. Por otro lado, Paula Lorenzino muestra su inclinación hacia la ciencia ficción. Sin embargo, su última experiencia la lleva a replantearse las cosas. «Este tema lo he disfrutado mucho, con lo que me gustaría seguir en el sector audiovisual y periodístico», concluye Lorenzino.