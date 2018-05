«Con la esclerosis nunca sabes cómo te vas a levantar. Cada día es un mundo»

«No sabes cómo te vas a levantar. Cada día es un mundo nuevo». La aseveración es de Lidón López, 45 años, vecina de castelló y enferma de esclerosis múltiple desde los 17 años. Lidón, junto a otros 30 afectados, amigos, familiares y dirigentes y trabajadores de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castelló se reunieron ayer en el plaza Mayor de la capital de La Plana con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. El colectivo reivindicó más fondos para la investigación médica de esta enfermedad a día de hoy incurable.

Los asistentes al acto realizaron un cordón humano con el lema «Únete a la Investigación de la Esclerosis Múltiple». A continuación, el presidente de la entidad, Samuel Miralles, leyó un comunicado. La concentración concluyó con una suelta de globos.

Lidón Miralles, en la actualidad en silla de ruedas, señaló que los síntomas de la enfermedad varían de un día a otro. «Lo afrontas con limitaciones pero no puedes hacer otra cosa, porque no hay nada que realmente nos cure», explicó. «Puedes trabajar, aunque no es mi caso, pero con limitaciones, porque no sabes como te vas a levantar y no sabes si va a poder hacer unas horas de trabajo», añadió Lidón.

El presidente de la asociación aseguró que en la provincia de Castelló el colectivo de enfermos de esclerosis múltiple incluye a unas 800 personas. «Es la provincia con mayor número de afectados de la Comunitat Valenciana en relación al número de habitantes».

Miralles indicó que las reivindicaciones del colectivo son las mismas que han puesto sobre la mesa en los últimos años. «Una prioridad es destinar más recursos a la investigación. También exigimos que no se recorten las subvenciones públicas y se incida más en la educación», dijo. «También reclamamos que se reconozca el grado de discapacidad del 33% una vez diagnosticada la enfermedad y que las empresas se involucren y cumplan con la ley que prevé que un 2% de los contratos sean para personas discapacitadas», dijo más adelante.

Miralles remarcó que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica. «Los fármacos la puedan paliar y retrasar, pero es para toda la vida. Y ahí estamos las asociaciones para apoyar y dar asistencias a los enfermos en el hueco que no cubre la administración», señaló.

La asociación cuenta con una plantilla de ocho trabajadores . La mayoría de estos trabajadores ofrecen ayudas a los enfermos en las instalaciones de la asociación, pero también se desplazan a los domicilios de los enfermos.

Marta es un psicóloga de la asociación que ayer arropó a los enfermos en el acto de la plaza Mayor. «Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los estos enfermos. Les ayudamos a hacer frente a los síntomas, a brotes, y problemas psicológicos que van apareciendo a lo largo de la enfermedad», explicó.