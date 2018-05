Navajas se personará como acusación contra el exalcalde del PP y el exsecretario

El Ayuntamiento de Navajas se personará como acusación en la causa que el juzgado de Segorbe está instruyendo contra el ex alcalde popular, José Vicente Torres, y el ex secretario, Antonio Paredes. Este martes la UCO estuvo registrando las dependencias municipales desde las 08:00 horas hasta las 22:30 horas con el fin de recabar documentación y archivos informáticos por supuestas irregularidades en la gestión contable de 2013 a 2017.

Así lo confirmaron ayer desde el equipo de gobierno de Alternativa Por Navajas que apuntaron que «estamos a la espera de que juzgado nos notifique que podemos hacerlo y, poder aportar más información». En este sentido, la concejala de Hacienda, María Domínguez, comentaba ayer que «si se puede queremos ampliar la denuncia con más asuntos que consideramos irregulares y que atañen a temas urbanísticos como la construcción del pabellón, entre otros, para poder agilizar los trámites».

Desde el consistorio continúan también a la espera de la respuesta del Tribunal de Cuentas por la que pidieron que se lleve a la vía penal la causa por la que la entidad fiscalizadora instó al ex secretario Paredes a devolver 14.570,29 euros por las transferencias que efectuó desde la cuenta del consistorio navajero a su cuenta personal, sin ninguna justificación. Una cuantía que Paredes devolvió para proceder al archivo de las actuaciones y que desde el consistorio esperan que, además, se judicialice para depurar responsabilidades por haberlo hecho.

Y es que, el equipo de gobierno denunció en Fiscalía en febrero que el ex secretario, que ahora ejerce en la Freila (Granada), habría actuado realizando transferencias a su cuenta por facturas sin concepto, por un valor aproximado de 7300 euros; habría realizado pagos adelantados de su propia nómina que luego no se los descontaba a final de mes; habría cobrado, dietas y desplazamientos irreales y llevado a cabo cobros irregulares como el de su finiquito que tramitó por 6.505,58 euros. De estas cifras, las trasferencias injustificadas más los intereses sería lo que el TC reclamó al funcionario. Por su parte, la Fiscalía archivó la causa y fue posteriormente el Tribunal de Cuentas el que detectó alcances, al solicitar el consistorio que fuera estudiado.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas está investigando ahora los posibles alcances que el ex alcalde, José Vicente Torres, podría haber registrado en la contabilidad de los años 2012 a 2014 en concepto de dietas y kilometraje facturas por valor de 27.000 euros. La alcaldesa, Patricia Plantado, apuntó que «la denuncia se interpuso en el mes de marzo y hemos reclamado 25.000 euros de desfase con respecto a lo presupuestado en la partida de presupuestos (1.500 para dietas y 1.500 para km) y que corresponden, como ocurrió con las facturas de 2011, a hoteles, restaurantes y lujos para el ayuntamiento, totalmente injustificados».

No es nueva esta situación para el ex munícipe ya que el Tribunal de Cuentas requirió en 2017 la devolución de 10.830 euros al ayuntamiento tras detectar presuntas irregularidades a la hora de justificar gastos en dietas y kilometraje pertenecientes a la contabilidad de 2011. La causa estaría pendiente de resolución ya que, según apuntaban, «Torres no habría todavía devuelto el dinero».

En 2016, el nuevo equipo de gobierno publicó en su portal de transparencia facturas con fecha de 2008 que ascienden hasta a 1324 euros en concepto de dos habitaciones dobles de hotel y una junior suite; minutas en restaurantes que ascienden desde 497 euros en un restaurante de Bilbao o a más de 800 euros en uno de Madrid para comer percebes, entre otras.