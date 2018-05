Nueva Alternativa Colegial denuncia graves obstáculos electorales

Las próximas elecciones generales del Colegio Oficial de Médicos de Castelló (COMCAS) continúan generando polémica por maniobras ´sospechosas´ a juicio de la Nueva Alternativa Colegial, la candidatura liderada por José María Breva para las elecciones del próximo 5 de junio.

Tal y como explica Nueva Alternativa Colegial a través de un comunicado, a la negativa para facilitar el censo electoral ya denunciada por la candidatura, hay que sumar los determinantes retrasos en la remisión del programa electoral a los médicos y hasta la ridícula censura al contenido meramente informativo de los correos electrónicos que el COMCAS envía a los colegiados. Es en este asunto donde la Junta Electoral "ha tomado parte de oficio sin justificación alguna posible" y critican que han remitido una circular a los médicos incitándoles a denunciar si han recibido algún email sin su consentimiento y que les presentara el proyecto de Nueva Alternativa Colegial.

La Nueva Alternativa Colegial asegura que "si desde alguna cuenta personal hubiera llegado algún correo electrónico a algún compañero médico que no lo deseaba, pedimos disculpas" y aclaran que son las consecuencias de tener que usar, bajo la responsabilidad particular de cada uno, apenas un centenar de contactos particulares) de los miembros de Nueva Alternativa "porque el Colegio no nos ha permitido concurrir en igualdad de condiciones".

Según la alternativa renovadora, "tan pronto se ha iniciado la campaña electoral se han disparado estas estrategias antidemocráticas" con las que la maquinaria del Colegio de Médicos de Castellón ha conseguido secuestrar el ente durante 16 años y logrado que no haya recuento de votos desde hace más de una década.

Pese a los intentos de esta candidatura por liderar una campaña limpia, el reto se torna casi imposible y citan a la Junta Electoral como una comisión "superada por las presiones externas" y piden por ello que se les apoye con "la externalización del proceso y la supervisión de las votaciones por organismos ajenos a la institución".

Según esta candidatura es vengonzoso que se alcancen estos niveles de perversión del proceso, máxime cuando "se nos ha negado el censo, se nos ha obstaculizado el contacto con los colegiados y se ha intentado incluso limitar nuestro contacto con la prensa a través de llamadas y constantes toques de atención por ejercer nuestro derecho".

Concluyen aclarando que "competiremos en las urnas el próximo día 5 de Junio", los médicos valorarán "nuestra cruzada" y las auditorías y el relato detallado de cómo ha sido este proceso "van a cambiar la historia del colegio de Médicos para siempre".