Fran García Solsona (Vila-real, 1992) lleva el amarillo en su ADN. Este lateral izquierdo de Vila-real y del Villarreal, en cuyos equipos base jugó durante más de diez temporadas, tiene ahora la difícil papeleta de enfrentarse a su pasado. La última vez que se puso la elástica amarilla fue el 15 de mayo de 2015 en el partido jugado en el Mini contra el Nàstic de Tarragona (2-0). Este sábado se enfrentará al filial amarillo en la ida de la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda. «Tuve sensaciones contradictorias al conocer el emparejamiento», confesó.

«Por una parte estoy contento porque volveré a jugar en casa, me visitarán muchos amigos y familiares, pero por otra me gustaría que subieses los dos equipos, pero eso no puede ser. Uno se quedará en Segunda B. Si alguien tiene que subir y no es el Fuenlabrada, que se el Villarreal B», apuntó el zaguero Fran García, que ahora defiende la elástica del conjunto madrileño por segundo año consecutivo.

El jugador espera una eliminatoria «bonita y complicada» y a la vez «especial» por todo lo que conlleva para él. Y comparó este emparejamiento como el que tuvo su equipo en la primera ronda, contra la Real Sociedad B. «Será parecida porque enfrente tendremos a otro equipo joven, y sabemos que el Villarreal B está en un bien momento, a pesar de venir de perder en casa contra el Bilbao Athletic», aseguró el joven futbolista de Vila-real.

Árbitro muy veterano

El colegiado coruñés Javier Iglesias Villanueva, de 35 años y con una experiencia de once temporadas en Segunda B, dirigirá el Fuenlabrada-Villarreal B. Ha dirigido 143 partidos en la categoría, con 649 amarillas y 45 rojas. Nunca le arbitró al filial amarillo y sí cuatro veces al equipo madrileño, con una victoria en casa contra el Amorebieta (1-0, la temporada 2016-17), dos empates uno contra el Real Unión (2-2, la 2015-16, en el Fernando Torres), y otro en el feudo del Guijuelo (0-0, la 2012-13), y una derrota en el campo del Getafe B (3-0, la 2014-15).