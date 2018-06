25 desalojados por el incendio en varios vehículos en Almenara

Los bomberos del consorcio provincial se ha movilizado esta noche a un par de incendios registrados en la provincia. El más destacado ha tenido lugar en Almenara esta madrugada donde se han incendiado un total de seis vehículos que estaban aparcados en la calle Moncofa.

Como han explicado desde el Siab a través de su cuenta de Twitter, dos vehículos se han visto afectados totalmente por el fuego, y otros cuatro vehículos de forma parcial debido a la radiación del incendio. A causa del fuego, los bomberos movilizados (dos unidades del parque de la Plana Baixa) han desalojado de manera preventiva a unas 25 personas del interior de un edificio debido al humo. De entre todos ellos no ha habido ningún afectado y a primera hora de la mañana los vecinos han podido regresar a sus casas.

Además del Consorcio Provincial de Bomberos, en el incendio y en el desalojo han actuado la Policía Local de Almenara, junto con Guardia Civil. Por el momento se investiga la causa del incendio en los dos vehículos, pero no se descarta que haya sido intencionado según apuntan desde la Policía Local de Almenara porque los dos estaban separados por otros dos vehículos, o sea, que no estaban contiguos.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, se ha personado en el lugar de los hechos lamentando el incidente. Pérez en primer lugar ha querido "agradecer el comportamiento de los vecinos que ha sido excelente, especialmente en el desalojo que se ha tenido que realizar a las 4 de la madrugada". También ha destacado el esfuerzo y la profesionalidad de bomberos, Guardia Civil y cómo no, Policía Local de Almenara en las tareas que han realizado. Finalmente ha señalado que "he estado con los vecinos y les he comunicado que desde el Ayuntamiento de Almenara nos ponemos a su disposición para ayudarles y apoyarles en lo que necesiten".

Por otro lado, bomberos de los parques de la Plana Baixa y l'Alcalatén se movilizaron a primera hora de la madrugada a una vivienda en el municipio de l'Alcora. En este caso, a su llegada al lugar solo había humo en la cocina y ya no había fuego.

Los bomberos también han acudido esta noche a un accidente registrado en la A-7 en Nules y en el que finalmente no había atrapados.

Por último, efectivos del parque del Alto Palancia se han movilizado esta mañana para la búsqueda de un varón en Vall de Almonacid que salió ayer con un quad y no ha regresado. Como ha informado el Siab porco antes de las 10 horas, el hombre ha aparecido en su domicilio a las 8.45 horas, en buen estado pero desorientado y por ello ha sido trasladado al centro de salud.