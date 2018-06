El auto del juez no sugiere «mala fe» del administrador concursal de Aiguagest

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Social, sobre el conflicto entre los 36 extrabajadores de la piscina Provincial y Aiguagest SL (auto nº 52/2018) no recoge la expresión «mala fe» en referencia a la actuación de Juan Carlos Ballesteros, administrador concursal de la mercantil en concurso, durante el litigio iniciado el 2 de marzo, como se publicó en la edición del pasado lunes 28 de mayo.

Además, la invitación del magistrado para reunirse las partes implicadas a fin de llegar a una solución, «lo fue exclusivamente en la comparecencia realizada en ejecución de sentencia, y para fijar el salario día y antigüedad de los trabajadores», según asegura Ballesteros.

Por otro lado, «no consta si realmente el administrador concursal no pudo contestar las llamadas de teléfono (en alusión a la abogada de los exempleados, Carmen Torres) y sí devolvió las mismas», añade Ballesteros, quien precisa que «si no atendí las llamadas, en su caso, sería porque no estaba en el despacho. Además de que llame por dos veces al teléfono del sindicato de CC OO (al que pertenece la citada Torres), y no me contestaron al teléfono», concluye