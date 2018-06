Educación mantiene la incertidumbre sobre el traslado a Penyeta Roja

Los padres y madres de los alumnos de los cuatro colegios de Castelló incluidos en el plan Edificant (CEIP Herrero, CEIP Vicent Marçà, CEIP Mestre Canós y CEIP Juan Sebastián Elcano) aún tendrán que esperar para conocer los pormenores del traslado del alumnado a Penyeta Roja mientras duren las obras. Aunque la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ya ha confirmado la cesión del complejo educativo, desde la Conselleria de Educación explican que no será hasta que haya una fecha para el cambio cuando se facilitarán los detalles sobre el transporte y el comedor para el alumnado.

Sin duda, lo que más preocupa a las familias no es tanto el nuevo emplazamiento (que será a la carta, tal como informó ayer este diario) sino las condiciones en las que se realizará. Así, algunos de los asuntos que urgen conocer son las becas comedor escolar, el transporte, la tutorías, el horario de entrada, la recogida de los niños cuando se pongan enfermos, la Escola Matinera, la atención a los niños y niñas de tres años en caso de que se orinen, etc... entre otras muchas cuestiones del día a día educativo que podría verse afectado por la distancia, sobre todo para quienes no dispongan de medio de transporte. Según fuentes consultadas por este diario, el CEIP Herrero sería uno de los colegios que, ante la posibilidad de que vaya a ser trasladado a Penyeta Roja, ya habría solicitado información a la Conselleria de Educación al respecto. El CEIP Vicent Marçà es otro de los colegios que también irá a Penyeta Roja, tal como confirmó Marco. Los padres y madres se mostraron partidarios de esta opción aunque tienen pendiente reunirse con la alcaldesa para tener más información sobre las condiciones en las que se producirá, en lo que a las competencias del ayuntamiento se refiere. Por su parte, desde el AMPA del CEIP Mestre Canós manifestaron que «lo importante es que, por fin, la escuela se reforme».

Cabe recordar que, tras la presión ejercida por las ampas, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, anunció que el traslado del alumnado de los colegios incluidos en el plan Edificant durante las obras será a la carta. De esta manera, las familias serán quienes pueda elegir entre ir a Penyeta Roja o barracones. Con todo, la tramitación de los proyectos todavía no ha concluido por lo que el inicio de curso será en los mismos colegios e, incluso, puede que se pospongan para el curso 2019/2020.