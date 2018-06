Navajas investiga los posibles delitos urbanísticos durante la era Torres

El Ayuntamiento de Navajas está recabando documentación, facturas y certificaciones de obra con el fin de realizar un informe para que el actual equipo de gobierno de Alternativa por Navajas pueda presentar en el juzgado las supuestas irregularidades que, a su parecer, se cometieron en la ejecución de varios asuntos urbanísticos ejecutados durante la época del gobierno del ex alcalde popular, José Vicente Torres, entre los que, según confirmaban, «estarían apareciendo en alguno sobrecostes superiores al 50% del importe presupuestado en su día».

Se trata de la construcción de una de las obras de mayor inversión que se han realizado en esta localidad, el pabellón y polideportivo municipal, inaugurado en 2013, así como la construcción de la Casa de la música y el museo municipal Manolo Rodríguez, ubicado en la plaza del Olmo e inaugurado en 2010.

En los tres casos, el estudio de expediente estaría en su fase inicial y «queda bastante por hacer, pero ya estamos viendo en casos como el del pabellón polideportivo, que sería el más llamativo, que la falta de certificaciones de obra, las irregularidades a la hora de redactar y tramitar el expediente y la falta de documentación de todo tipo nos hacen presuponer que detrás hay mucho más», confirmaba ayer la alcaldesa Patricia Plantado. En este sentido, desde el ayuntamiento han solicitado a las administraciones que en su día subvencionaron la construcción (Diputación y Generalitat) las certificaciones de obra de facturas que han aparecido y que en el expediente actual que consta en el Ayuntamiento de Navajas no están.

Fue en plena crisis económica y con una deuda contabilizada que superaba los dos millones y medio de euros y otros dos de pago a proveedores, cuando el gobierno de Torres comenzó la construcción de este pabellón polideportivo presupuestado en 883.265 euros cuya inauguración fue en 2013. Sin embargo, para el actual equipo de gobierno con lo encontrado en el expediente las cuentas no cuadrarían y el precio de construcción sería superior al millón de euros. Un incremento que, según parece, no siguió los cauces legales y no se habría aprobado en pleno.

El objetivo para el consistorio ahora pasa porque el juez permita al ayuntamiento personarse en la causa abierta por supuestas irregularidades contables en el ayuntamiento de 2013 a 2017 y por la que la policía judicial se llevó el martes la documentación contable del consistorio y admita ampliar la investigación con este tema urbanístico, «con el fin de agilizar trámites». Aunque si no es así, apostilló Plantado, «continuaremos trabajando para, antes de que acabe el mandato denunciar estas irregularidades y otras relativos a unidades de ejecución en entredicho, en la fiscalía o en los organismos competentes».



Reacciones

Alternativa por Navajas, el partido del equipo de gobierno afirmó ayer en un comunicado que «la gestión de la contratación pública en nuestro ayuntamiento no ha seguido los cauces legales, esto es un hecho contrastado por la Sindicatura de Cuentas y denunciado al Tribunal de Cuentas», matizan desde APN quienes afirman que «además hubo una manifiesta ocultación de la realidad contable de nuestro municipio, de la deuda generada, evitando presentar cuentas durante muchos años».

Por su parte, el diputado Iñaki Vallejo de Castelló en Moviment instó a que la Diputación también se persone en la causa contra el ex alcalde del PP ya que la misma «la Diputación podría haber sufrido un fraude en la petición de subvenciones y entendemos que deben defender sus intereses».