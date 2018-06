E sos que dicen que el play-off es una fiesta, por favor, que nunca me inviten a una fiesta. Si el play-off es la fiesta prefiero quedarme en casa jugando a la Play en pijama. El único momento de paz mental que conozco es ese tramo fugaz que va desde el pitido final del árbitro, con suerte, y hasta que conoces el nombre del siguiente rival. Entonces la tortura comienza de nuevo: los análisis tópicos, los vaticinios absurdos, la cábala exprimida y los sueños directos a la trituradora. El play-off es un folclore del drama sobreactuado, que es acojonante que en el resto del mundo sigan pasando cosas como si nada, que ya puede cambiar el gobierno que no nos despista del foco. El play-off es ruido y exceso hasta que llega el minuto 70 del partido de vuelta y se acaban las bromas. Ahí estamos en manos de los que sobreviven sobre el campo, y ellos a su vez dependen de un gol arriba o de un gol abajo. El play-off es competir, apretar los dientes y el culo, desearlo muy fuerte, resistir y sacar el mazo. El equipo va a hacer todo eso, estoy convencido, lo está haciendo, y solo necesitará, solo, claro, es mareante y gigantesco este 'solo', que la moneda caiga cara cuando todo dependa del acierto o del fallo.

El play-off asusta un poco porque es más importante manejar y canalizar las emociones que argumentar con hechos y razones. El play-off es la cumbre de nuestra relación irracional con el deporte. El play-off, como recuerda Luis María Valero, es aquella canción de Pulp, The fear, es tan todo eso que duele: el sonido de alguien que está perdiendo el juicio, diciendo que está bien pero no lo está, el play-off te va a gustar pero no mucho. Es el puto play-off, aquí viene otra vez el miedo, asoma tras la torre Maratón a medida que baja el sol, en una escena de terror que no puedes dejar de mirar ni queriendo. Cuando no buscas la belleza ni el amor, ese crujido crudo es el play-off. Cuando estás rodeado de miles de personas pero sabes que vas a morir solo, y el final está cerca otra vez, y lo queremos y no lo queremos descubrir al mismo tiempo.