Segovia: «Ellos tienen mucha presión y si no empiezan bien se pondrán nerviosos»

José Manuel Segovia Fernández (L'Hospitalet, 10 de noviembre de 1991) es uno de los mejores futbolistas del Sant Andreu, rival del Castellón el domingo en el Estadio Castalia. Es portero y el domingo pasado contra el Antequera fue pieza clave para la clasificación el equipo cuatribarrado para la segunda ronda, al detener un penalti.

Segovia conoce la provincia de Castelló. Jugó en el Villarreal B y el C la temporada 2010-11, para luego jugar en el Olot, Santobià, Rubí, Cornellà, Manlleu y Sant Andreu actualmente.

Allí se prepara con cautela el partido del domingo. «Será una eliminatoria muy complicada y disputada, pero también bonita, porque somos dos grandes equipos con mucha afición detrás», apuntó. «El Castellón es un equipo fuerte y hecho para ascender, pero estamos preparados, porque el grupo V es muy duro y hemos demostrado competir bien contra los mejores equipos», agregó.

Eso sí, del conjunto de la capital de la Plana comentó que «tiene mucha presión. En su campo están muy arropados por su afición y nosotros somos un equipo difícil de batir. Si las cosas no les van bien y pasan los minutos, se pondrán nerviosos». El Sant Andreu está temporada ha sido el equipo menos batido del grupo V de Tercera. «Estos números, y el hecho de no haber recibido goles en este 'play-off', nos dan aún más confianza. El reto ahora es no encajar goles en Castalia. Sería muy positivo», dijo Segovia.