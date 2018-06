Novedades en la Fira de l'Oli de Canet lo Roig

Los días 9 y 10 de junio se celebrará la XVII edición de la Fira de l'Oli de Canet lo Roig que este año incluye varias novedades como la proyección de un documental sobre la fauna y paisajes del municipio, realizado por la Asociación de Amics de la Fotografía, y la exposición I want to be an artist, que reúne una colección de originales esculturas y obras de los escolares del CRA Araboga. Este año también se recupera el showcooking.