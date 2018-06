castelló, i avant

Finalment, ja tenim aclarit un punt més: el nom de la ciutat és "Castelló de la Plana", i prou. Anar per la vida amb diversos noms, tant les entitats com els individus, no pot fer més que desorientar, perquè, al cap i a la fi, una de les funcions claus de la llengua és la identificativa i si no ens reconeixem amb un nom ben explícit podem caure en transtorns personals i socials preocupants. Però deixem per a una altra ocasió la qüestió de la identitat. Ara tan sols voldria aportar ací una reflexió sobre un aspecte que ha circulat aquests dies: la fal·làcia –això és, el parany, o la trampa– que sosté que "Castellón" és castellà.

Per començar, el coneixement lingüístic més elemental postula que la formació del topònim "Castellón" no és una creació pròpia de la llengua castellana, com a forma equivalent a "Castelló". Per demostrar-ho no cal recórrer a les regles bàsiques de la fonètica i morfologia històriques; basta que ens fixem en una dada concloent: en tot el territori lingüístic castellà de la península no hi trobareu ni un sol cas de "Castellón". En el seu lloc tenim més de vint casos de "Castillejo" i i uns altres setze de "Castejón". "Castillejo" i "Castejón": heus ací la solució per als qui volen un "Castellón" castellà.

En definitiva, des d'una posició estrictament lingüística, "Castellón" és un híbrid, un monstre lingüístic; si ho preferiu, un bunyol onomàstic. Per a salvar la situació, algú ha proposat que ben bé "Castellón" no és pròpiament castellà propi però sí una adaptació. Això ja és una altra cosa. Ara: farem bé d'analitzar-ne les causes i la circumstància, és a dir, el context en què va aparèixer una tal adaptació. Segur que en traurem l'aigua clara.

Tal com esbomben Ciudadanos i el PP, "Castellón" circula per aquestes latituds, no de quatre dies sinó de fa quatre-cents anys; exactament, va aparèixer dins un context polític de profunda crisi del país, aleshores sotmès a un projecte de castellanització global que dirigia el "valido" de la corona castellana, el conde-duque de Olivares, el qual en el memorial secret que adreçava a Felip IV de Castella, l'any 1624, li aconsellava que "el negocio más importante de su Monarquía" ha de ser "reducir estos reinos al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia". El projecte contundent era, doncs, assimilar-nos a Castella en tot: lleis, costums, organització politicosocial, fronteres, moneda, llengua, etc. Era el programa dissenyat per a tots els regnes que dominava la corona de Castella. I bé, uns pocs anys més tard Portugal s'ìndependitzava de Madrid i a Catalunya s'encenia la guerra dels Segadors.

És en aquest context històric de debacle del país, de castellanització profunda a què era sotmesa la societat valenciana, que va fer fortuna la forma de "Castellón". Convé tenir-ho present. Uns quants anys més tard, el mateix procés castellanitzador seria confirmat per la Nova Planta, que incloïa les instruccions secretes de la monarquia als corregidors que actuaven al nostre territori, entre les quals aquesta: "Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado".

Ja ho veieu: "Castellón" –que no és castellà– és una simple mostra –no pas ingènua, perquè res en les llengües és gratuït ni càndid– d'una de les èpoques més decadents de la història dels valencians. Mala peça té al teler. I val a dir que foren uns segments socials concrets –també valencians, no ens enganyem– que van contribuir en aquell procés de vassallatge del nostre poble els que van trobar-se a gust amb el "Castellón" que arriba fins a hui. S'ha de tenir molta barra per a dir, en aquesta circumstància nostra, que "nos quieren quitar el castellano".