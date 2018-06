«El ejemplo más claro está en la comunicación directa con la ciudadanía»

¿Cómo valora la gestión de estos tres años de gobierno?

De una forma muy positiva, ya que pese a haber entrado a formar parte del equipo de gobierno de Borriana apenas hace unos meses, he podido comprobar cómo las dinámicas de apertura de la institución, de transparencia total en la gestión municipal o de la participación creciente de la ciudadanía en las decisiones municipales son una realidad que hace tres años no existía, por ello pretendo continuar con esas políticas de ser cercano con los vecinos y vecinas de Borriana y contar siempre con ellos y ellas para seguir mejorando su día a día.

¿ Y el gobierno con el Acord per Borriana, ¿ha cumplido con sus expectativas?

Creo que en un tanto por ciento muy elevado de cuestiones, si. El ejemplo más claro de nuestras concejalías está en el cambio total del tratamiento y la comunicación directa con la ciudadanía que no existía en legislaturas anteriores.

¿En qué ha cambiado Borriana durante estos tres años?

Pienso que ha cambiado en muchos aspectos. La institución se ha abierto a la ciudadanía; algunos proyectos completamente estancados durante años se han llevado adelante, y siempre contando con la gente a la hora de llevarlos a cabo y que cumplan con sus expectativas.

¿Cómo ha sido la relación con la oposición?

Personalmente, la oposición no se ha portado especialmente bien conmigo, ya que tras sumarme al equipo de gobierno hace unos meses, parecen haber querido sacar tajada de ese tiempo de adaptación que cualquier persona necesita al entrar a formar parte de un equipo de gobierno municipal. Pero eso no hará que no sigamos trabajando pese a ciertas críticas infundadas o desmesuradas.

¿Y la relación con entidades como Diputación y Generalitat?

Respecto a instituciones autonómicas, creo que el contacto, la colaboración y el trabajo mutuo está siendo mucho mayor que en otras legislaturas, donde era el mismo partido el que gobernaba en las tres instituciones pero no parecía que esa situación beneficiara demasiado a Borriana.

¿Qué queda por hacer antes de que finalice el mandato?

Queda continuar ampliando los más que positivos índices de Transparencia que ha alcanzado el Ayuntamiento de Borriana. También queda seguir dando voz a través de las distintas campañas de Participación que desde hace tres años llevamos a cabo desde el consistorio. Y, por último, hacer que los proyectos municipales que ya se han llevado a cabo o que se están iniciando ahora, sigan siendo el reflejo de lo que queremos para Borriana: una ciudad más justa, más solidaria, más sostenible y participativa.