Segundo empujón

Castalia acoge esta tarde el inicio de la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División B. El azar deparó el lunes una eliminatoria explosiva: el segundo del grupo valenciano contra el segundo del grupo catalán. Castellón y Sant Andreu llegan a la cita en dinámica feliz, tras superar a Tropezón y Antequera en el primer cruce, y todos los vaticinios apuntan a la máxima igualdad. El equipo local no ha perdido en casa con Sergi Escobar y el visitante no pierde fuera desde el lejano mes de septiembre.

Los números a veces no sirven de nada, pero ahí están. El Sant Andreu solo ha perdido uno de los últimos 30 partidos disputados y acumula 19 sin derrota. El Castellón se ha hecho fuerte en casa, donde comenzará la eliminatoria. Se espera un ambiente intenso en Castalia, en la tónica de toda la temporada. Ha sido esa, exceptuando el doble tropiezo con Borriol y Recambios Colón, una de las fortalezas del equipo orellut, que está manejando con cuajo la expectativa y la presión.

El pasado domingo el Castellón doblegó al Tropezón por 4-1, aunque la eliminatoria estuvo en el alambre hasta el descuento. El héroe postrero fue Cristian Herrera, que anotó tres goles, y en torno a su figura se plantean los debates. Cristian fue suplente de inicio y Escobar subrayó el empaque del equipo con tres centrocampistas (Castells-Marenyà-Rubio) y un dibujo simétrico. En la rueda de prensa del viernes valoró la pegada goleadora del resucitado Cristian, pero recordó los desequilibrios defensivos colaterales. En ese brete debe decidir el plan y el once. Una de las opciones a barajar es la inclusión de Cristian sin desarbolar el esquema: escorado a la izquierda, amenazando el área en diagonales. No se esperan en todo caso en el once grandes novedades.

Como fuere, la acumulación de variantes en el Castellón contrasta con otros tiempos de escasez. Escobar solo tiene las bajas de larga duración (Luismi Ruiz y William) y la convocatoria solo presenta un cambio menor (Pedra por Colomer en la lista de 18). Enfrente aguarda el Sant Andreu, que tiene sancionados a sus dos entrenadores principales y al mediocentro Ton Alcover. Está lesionado el mediapunta Luismi Gracia. La expedición viajó ayer hasta tierras castellonenses y confía en hacer valer su capacidad defensiva. Solo ha encajado 24 goles en toda la liga, y mantuvo la portería a cero en los dos partidos de la primera eliminatoria. Argumentos de peso en un duelo entre dos equipos pensados para asaltar superiores categorías.