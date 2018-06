«Son muchos los proyectos que han salido aunque no sea fácil gobernar con 3 partidos»

¿Cómo valora la gestión de estos tres años de gobierno?

Como una gestión joven, somos gente que ha entrado nueva a un ayuntamiento y creo que la verdad es que son muchas cosas las que se han hecho en Borriana en los últimos tres años y eso la gente lo valora, aunque a veces el ruido tape el trabajo que se hace. Creo que la gestión que se hace en Borriana, teniendo en cuenta que es la primera vez que ha estado gobernada por tres partidos es muy positiva porque se han conseguido muchas cosas que en los últimos ocho años no se habían conseguido.

¿ Y el gobierno con el Acord per Borriana, ¿ha cumplido con sus expectativas?

Yo creo que si está cumpliendo las expectativas, son muchos los proyectos o las iniciativas que han salido aunque no sea fácil gobernar con tres partidos, porque antes era muy fácil que un partido hiciese lo que quisiese, ahora todo se tiene que hablar, todo se tiene que dialogar y creo que eso es lo que quiere la ciudadanía.

¿En qué ha cambiado Borriana durante estos tres años?

Borriana sale mucho más a la calle, está mucho más próxima a sus políticos y creo que se está creyendo realmente que se puede recuperar todo aquello que era, la gente ve que tiene más posibilidades e iniciativas que ven que van dirigidas a las personas.

¿Qué logros destacaría?

El nuevo colegio Cardenal Tarancón, que se consiguió muy pronto, el derribo de la papelera o el antiguo instituto Llombai, la misma avenida del Puerto, que fue muy criticada y ahora la gente se está dando cuenta de la realidad? estamos hablando también de que en los dos últimos años hemos conseguido que más de cien personas directamente estén contratadas por el ayuntamiento, que otras muchas estén en planes de ocupación, o el movimiento social y cultural y social que se está produciendo en Borriana que es un logro importante.

¿Cómo ha sido la relación con la oposición?

Han sido relaciones muy tensas, desde el minuto uno estuvo my encima de nosotros, incluso cuando aún ni habíamos empezado a gobernar, como cuando cogían fotos de nuestras redes sociales para ilustrar sus notas y, la verdad es que han muchos pasos y creo que ellos mismos no se habrían comportado así cuando estaban en el gobierno.

¿Y la relación con entidades como Diputación y Generalitat?

Las valoro positivamente, aunque sí que tengo que decir que algunos nos hacen más caso que otros. Yo sí querría que los diferentes colores políticos no deberían separar intereses de una población y sí que es cierto que con algunas administraciones hemos podido reunirnos, pero los resultados finales no han sido los que esperábamos y, al final estamos hablando de ciudades, no de colores.