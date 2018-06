unes festes molt socials

la passada setmana, Almassora es trobava de celebració. Un any més, vam retre homenatge a la nostra patrona, Santa Quitèria i vam gaudir d'un grapat de dies ben especials amb les nostres famílies i amistats. Qui més intensament els viu són la reina, María, i les dames, per la sort i la responsabilitat que suposa representar el nostre poble i ser la imatge de la nostra joventut. Al seu costat tenen a tot el poble, a la corporació i, per su posat, a la Junta de Festes, un grup de persones sense la tasca de les quals res seria possible.

A Almassora, som partíceps de les festes totes i tots, sense excepcions. També els iaios i iaios de la nostra Residència i Centre de Dia Municipal per a persones majors i dependents, que cada any tenen un programa d'actes propis i enguany, una vegada més, ha estat ben ple d'activitats de tot tipus. Fins i tot han pogut visitar la santa, acompanyats de l'alumnat de l'IES Vila-roja.

I és que a Almassora tenim cura de la nostra gent gran i fem que visquen aquestes i altres experiències molt enriquidores com la pujada al Bartolo de fa unes poques setmanes o la gran quantitat d'activitats que desenvolupem al llarg de tot l'any. I no només les persones usuàries de la residència han pogut gaudir de les festes, també les de la Unitat de Respir, a les quals vam visitar reina, dames i autoritats. Vam jugar a birles amb totes elles i vam passar una estona molt agradable, al mateix temps que se'ns escapaven les llàgrimes de veure com de cruel és la malaltia de l'Alzheimer.

A més de tindre sempre presents les nostres persones majors quan el·laborem el programa de festes, també pensem en eels més menuts i menudes, amb un matí ple d'activitats perquè ho passen d'allò més bé i moltíssimes activitats durant tot l'any. I les dones, amb la gran iniciativa de la regidora d'Igualtat, Susanna Nicolau, de promoure música amb lletres no sexistes, dins de la campanya de conscienciar de la importància dels bons tractes i d'establir relacions respectuoses.

El que tenim els almassorins i les almassorines és el bonic costum de fer poble. Una mostra és la gran quantitat de penyes i colles que va en augment any rere any. O el fet que els xiquets i xiquetes que fan ús del recurs social que anomenem Centre d'Esplai isquen al Pregó tots els anys. O que les persones amb diversitat funcional que es beneficien del programa d'oci Joves per Almassora participen activament en moltes de les activitats. O que entitats locals com l'Associació Cultural El Torrelló o el Club Pilotari Almassora isquen al carrer festa rere festa, bé siga ballant, bé mostrant el nostre esport autòcton o de les més diverses maneres.

Hem construït, a poc a poc, un programa de festes plural i en el qual es veuen representats molt col·lectius. Aquestes, les de totes i tots, són les festes que volem. I aquest, el camí del diàleg i el de la integració de tradicions i novetats, el que seguirem per a que les pròximes celebracions siguen encara millors. Gràcies a les personones que ho feu possible!