A sus 19 años y procedente de la falla Societat Club 53, colectivo del que fue fallera mayor el año 2017, Mar ya sabe lo que es representar a su ciudad puesto que durante el presente ejercicio es una de las integrantes de la corte de honor de Judit Pesudo.



¿Cómo describiría el día de la elección?

No tengo palabras para describir el día, fue increíble. No estuve nerviosa hasta el momento en que sonó el teléfono, que incluso me puse a llorar de los nervios. Estábamos viendo en directo la elección por las redes sociales y, claro, como la imagen iba un poco retrasada cuando me estaban llamando en la imagen todavía no se veía a la alcaldesa marcar el teléfono, y entonces estaba tranquila, y la verdad es que no tengo palabras aun no me lo puedo creer.

¿Qué momento destacaría?

Los momentos de apoyo de la gente, los abrazos, las muestras de cariño de la gente de la falla, de mi familia, amigos? de toda la gente que me ha apoyado.

Y, ¿cómo vive el día después de la elección, el primer día como futura reina fallera?

Me preguntaba cómo sería el irte a dormir sabiendo que eres la reina y no puedo creer que ahora sea yo la que lo haya vivido. Esta mañana (ayer para el lector) cuando me he despertado no me lo podía creer, me han traído muchos ramos de flores, me han llamado para felicitarme, está siendo genial. Para mí todos los días a partir de ahora van a ser especiales, hasta que se acabe.

¿Qué espera con más ganas de este nuevo ejercicio, esta vez como reina?

El momento de la elección y cuando te imponen la banda como reina fallera, tiene que ser realmente excepcional.

Le gustaría lanzar algún mensaje?

Le doy las gracias a Borriana por haberme elegido, estoy muy orgullosa de representar a Borriana y lo voy a hacer lo mejor que pueda.