«Cuando me llamaron todos gritaron y fue muy emocionante»

Anne Alòs Palomero será la encargada de representar a los más pequeños de Borriana desde que el sábado fuera elegida como reina fallera infantil. Cuenta con una intensa trayectoria fallera pese a su corta edad, ya que ha formado parte de la corte de su falla durante cuatro años y actualmente tiene el honor de ostentar el cargo de fallera mayor infantil de la falla Barri la Mercè.

¿Cómo describiría el día de la elección?

Me lo pasé muy bien, con mucha alegría y también con muchos nervios porque no sabía que podría pasar.

Si tuviese que elegir un momento durante el día de la elección ¿con cuál se quedaría?

Cuando toda mi familia estaba en casa y me llamaron por teléfono. Me puse a llorar de la alegría, todos gritaron y fue muy emocionante.

¿Y cómo se vive el día después de la elección, cuando ya sabe que es la próxima reina fallera infantil?

Bien, me han llegado muchas flores y ahora tengo la casa llena de flores, me han traído hasta tres desayunos, la falla me hizo una pancarta donde pone 'no dejes de soñar', me han llamado mis familiares, mis amigos y mucha gente de la falla me ha hecho regalos que me han hecho mucha ilusión.

¿Ya ha podido saber algo sobre su futura corte de honor?

Todavía no, sólo sé que mi mejor amiga me ha dicho que se va a presentar para dama.

¿Qué espera con más ganas de este nuevo ejercicio?

La exaltación, y también cuando estén nuestros trajes expuestos en la Caja Rural, eso también lo espero con ganas.

¿Querría añadir algo?

Gracias, me hace mucha ilusión poder hacer mi sueño realidad.