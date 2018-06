El II Autonòmic de Frare tindrà competició femenina

Traiguera i Xert continuaran sent les poblacions que acolliran el II Campionat Autonòmic de Frare-Diputació de Castelló. Aquesta segona edició comptarà amb la novetat de la competició femenina que es disputarà integrament el divendres 6 de juliol, ampliant-se d'aquesta forma també els dies de competició. Cal recordar que la inscripció al campionat es va obrir el passat divendres 18 de maig i es prolongarà fins el pròxim 20 de juny.

Per a les jugadores inscrites en els diferents equips de la categoria femenina, des de l'organització es proporcionarà un autobús per al seu desplaçament fins a la seu de la competició. Aquesta autobús es completarà sempre que hi queden places amb els jugadors inscrits en les categories escolars.

La inscripció tindrà un cost de 10 euros per equip o jugador en les categories oficials i escolars, en les quals s'inclouran les samarretes i el tiquet d'esmorzar, mentre que en les categories recreatives tindrà un cost de 16 euros. El campionat s'organitzarà per sistema de lliga, de manera que es jugaran diverses partides dins del mateix grup que s'intentarà que estiguen formats per al voltant de 5 equips o jugadors.