El juzgado deja libre a cuatro acusados de una presunta agresión sexual en Benicàssim

Cuatros hombres han quedado en libertad provisional sin fianza después de que en la madrugada del viernes al sábado fueran detenidos por cometer una presunta agresión sexual a una joven de 20 años en Benicàssim.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes al sábado, después de que dos jóvenes se separan, quedándose una de ellas sola en la zona de la playa Els Terrers de Benicàssim y la otra amiga se fuera conduciendo en dirección Castelló. Como explicaron fuentes cercanas a la investigación, el 112 recibió un aviso entorno a las 3 de la madrugada en la que se alertaba de que una joven necesitaba ayuda en la playa de Benicàssim. Ese aviso lo dio la amiga de la presunta víctima después de recibir un mensaje por el móvil de esta comunicándole que estaba asustada. La llamada de emergencia fue realizada a la Policía Local de Castelló y fueron los agentes de la Policía Local de Benicàssim quienes se desplazaron a la zona descrita por la amiga y fue en la playa Els Terrers donde localizaron a la joven de 20 años con el sujetador puesto y la camiseta la llevaba en la mano.

Según las mismas fuentes consultadas, la joven relató a los agentes que había sido agredida por cuatro jóvenes, siendo por lo menos uno de ellos conocido por la presunta víctima. Fue este detalle el que permitió que los agentes, mediante la visión de varias fotografías y su descripción, lograran identificar y localizar a los presuntos agresores.

Tras ser trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Benicàssim, los cuatro jóvenes fueron detenidos acusados de una presunta agresión. Las mismas fuentes consultadas añadieron que los cuatro hombres forman parte de un grupo que se dedica al menudo de droga, siendo dos vecinos de Benicàssim, otro de Castelló y el último de Almassora.

Tras la detención, el juzgado de Instrucción número 6 de Castelló acordó el domingo la libertad provisional sin fianza de los cuatro hombres arrestados. Según fuentes del TSJ, la decisión de la jueza «se produjo después de que la mujer manifestara reiteradamente su deseo de no interponer denuncia contra los arrestados y de no continuar adelante con el procedimiento judicial por no recordar nada de lo sucedido».

Según las mismas fuentes y ante la petición de la víctima y la ausencia de elementos objetivos sobre la entidad de la supuesta agresión y sobre la implicación de los arrestados en la misma, «el juzgado de Instrucción 6 en funciones de guardia acordó ponerlos en libertad con el apercibimiento de que deben personarse en el juzgado que finalmente asuma la investigación cuando se les cite y de comunicar cualquier cambio de domicilio». De no hacerlo «podrá modificarse su situación de libertad provisional», advierte la instructora en su auto de libertad.

En cuanto a la presunta víctima, la joven fue atendida por los servicios sanitarios que se desplazaron a la zona en una ambulancia y tras ello fue trasladada al Hospital General de Castelló.

La actuación ha sido coordinada entre la Policía Local y la Guardia Civil.